 

В результате аварии без воды остались 13 жилых домов в центре Нижнего Новгорода

11.08.2022, 20:28, Разное
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На улице Большая Печерская в центре Нижнего Новгорода произошел прорыв водопровода. В результате коммунальной аварии без воды остались 13 жилых домов и административное здание.
О происшествии в четверг рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. В результате аварии разрушены 13 жилых домов и административное здание. В настоящее время работы в них прекращены. Шалабаев заявил, что нормативный срок “ликвидации” – время, необходимое для устранения аварии – составляет 24 часа. Однако мы намерены сделать это быстрее. Сейчас эксперты выясняют причину аварии. “Поручено выяснить причину аварии и завершить все необходимые работы в кратчайшие сроки”, – сказал он.


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