В результате аварии без воды остались 13 жилых домов в центре Нижнего Новгорода

На улице Большая Печерская в центре Нижнего Новгорода произошел прорыв водопровода. В результате коммунальной аварии без воды остались 13 жилых домов и административное здание.

О происшествии в четверг рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. В результате аварии разрушены 13 жилых домов и административное здание. В настоящее время работы в них прекращены. Шалабаев заявил, что нормативный срок “ликвидации” – время, необходимое для устранения аварии – составляет 24 часа. Однако мы намерены сделать это быстрее. Сейчас эксперты выясняют причину аварии. “Поручено выяснить причину аварии и завершить все необходимые работы в кратчайшие сроки”, – сказал он.