 

В горах Карачаево-Черкесии нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

11.08.2022, 20:27, Разное
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Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в горном ущелье Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росгвардии по региону.
Группа разминирования Росгвардии по КЧР выявила и уничтожила несколько взрывоопасных предметов, обнаруженных в этом районе. Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Марухском ущелье Эркен-Юрта. “Опасные предметы были уничтожены сразу же наложенным зарядом”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что росгвардейцы обследовали и обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Марухском ущелье и селе Эркен-Юрт. Место происшествия было немедленно обследовано специалистами группы разминирования территориального управления Росгвардии. Опасная находка была идентифицирована как взрывной выстрел из ракетной установки ВОГ-25. Найденное было немедленно уничтожено с соблюдением мер безопасности. Наложенный заряд”, – добавили в пресс-службе.


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