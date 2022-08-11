В горах Карачаево-Черкесии нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в горном ущелье Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росгвардии по региону.

Группа разминирования Росгвардии по КЧР выявила и уничтожила несколько взрывоопасных предметов, обнаруженных в этом районе. Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Марухском ущелье Эркен-Юрта. “Опасные предметы были уничтожены сразу же наложенным зарядом”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что росгвардейцы обследовали и обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Марухском ущелье и селе Эркен-Юрт. Место происшествия было немедленно обследовано специалистами группы разминирования территориального управления Росгвардии. Опасная находка была идентифицирована как взрывной выстрел из ракетной установки ВОГ-25. Найденное было немедленно уничтожено с соблюдением мер безопасности. Наложенный заряд”, – добавили в пресс-службе.