 

Политолог: В будущем половина избирателей в Москве будет голосовать онлайн

11.08.2022, 20:15, Разное
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В мире происходит глобальная цифровизация, а люди все больше времени проводят в интернете, отметила эксперт. “Поэтому логично, что онлайн-голосование с каждым годом приобретает все большую популярность”, – констатировала политолог.

Елисеева напомнила, что на выборах в Госдуму в 2021 году в формате онлайн проголосовало более двух миллионов человек. При этом правом голоса в столице обладают семь миллионов человек.

Политолог уверена, что популярность онлайн-голосования будет расти. Это максимально простой формат, который привлекает избирателей, в том числе молодых, считает она. По ее мнению, в будущем распределение между традиционным и онлайн форматами составит 50 на 50.

Эксперт обратила внимание, что критиков онлайн-голосования становится все меньше. Кроме того, из-за своей позиции они теряют возможность расширения электората, полагает Елисеева.

“Я полагаю, что рано или поздно политические силы, которые себя позиционируют с точки зрения критики этого способа, рано или поздно свою риторику изменят”, – приводит мнение политолога портал “Лента.ру”.

Ранее в Общественной палате Москвы рассказали о новшествах онлайн-голосования на предстоящих в сентябре выборах. Новые инструменты появились как реакция на запрос от критиков дистанционного формата.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.


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