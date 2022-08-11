Коротко не значит некрасиво: несколько модных стрижек боб с челкой, которые дополнят любой образ

Стрижка боб долгие десятилетия находится в тренде, и это не случайно. Очень стильная прическа, которая подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов, может использоваться, как повседневная и нарядная укладка и отличается практичностью. Если вы предпочитаете носить короткие волосы, рассмотрите несколько вариантов стрижки боб.

Многослойный боб с челкой

Очень стильно и эффектно смотрится многослойный боб с челкой, поскольку такая прическа визуально добавляет волосам объема. Если у вас тонкие волосы, вы можете выбрать именно этот вариант, он однозначно вам подойдет. Нет повода отказываться от стрижки и обладательницам густых волос, поскольку оригинальная техника поможет каждую прядь уложить на свое место.

Боб с удлинением

Эффектная прическа, которая не просто всегда смотрится нарядной, но и дает возможность подкорректировать форму лица. Например, обладательницы круглого и квадратного лица могут не сомневаться в том, что с такой прической лицо примет близкую к идеальной овальную форму. Кроме того, удлиненные впереди пряди помогут скрыть двойной подбородок.

Рваный

Очень эффектно смотрится рваный боб. Прическа выглядит кокетливо и креативно благодаря рваным прядям, которые кажутся слегка растрепанными. Челку можете выбрать короткую или среднюю, все зависит от вашего вкуса, в любом случае это будет потрясающе.

С челкой-шторкой

Челка-шторка сегодня в тренде, поэтому вы можете попросить своего мастера сочетать боб с оригинальной челкой. Она ниспадает на скулы и корректирует форму лица (например, сердцевидное лицо делает более утонченным). Отличная прическа не только для девушек, но и для зрелых дам (с ней вы будете выглядеть моложе).

С ровным срезом и ровной челкой

Отличный выбор для модных дам. Прическа смотрится креативной и экстравагантной, прекрасно выглядит как на ровных, так и на волнистых волосах.

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С андеркатом и асимметричной челкой

Стрижка подойдет обладательницам густых волос. Если вы мечтаете о короткой длине, но хотите, чтобы ваша укладка выглядела потрясающе, этот вариант для вас. Его можно назвать стильным, креативным и неординарным.

С “перьями” для пожилых дам

Отличный выбор для женщин старшего возраста. Седые волосы, уложенные в пышную форму, смотрятся просто великолепно. Челка средней длины чуть выше уровня подбородка смотрится пышной, а сама прическа словно подтягивает черты лица вверх, не позволяя им обвисать.

Боб с удлинением и тонкой челкой

Тонкой может быть не только челка, но и все волосы. Данная прическа не предполагает большого объема, она выглядит аккуратной и женственной.

Классический градуированный боб

Очень привлекательная и модная на все времена прическа. Градация сосредоточена в затылочной зоне, благодаря чему прическа кажется более объемной. Челку можно сделать ровной или боковой, боб все равно будет смотреться превосходно.

Многослойный боб для женщин старше 30 лет

Замечательная прическа, которая однозначно позволит визуально скинуть несколько лет, а то и десятилетий. Преимуществом является то, что она замечательно смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах и практически не требует укладки (как и все остальные варианты прически боб).