SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников

Компания миллиардера Илона Маска компания SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, информирует СМИ.

Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопаности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства.

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