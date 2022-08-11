SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников
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Компания миллиардера Илона Маска компания SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, информирует СМИ.
Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопаности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства.
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