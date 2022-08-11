 

SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников

11.08.2022, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания миллиардера Илона Маска компания SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, информирует СМИ.

Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопаности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.20 / El Periódico – Мадуро потребовал уважать выборы в Венесуэле так же, как выборы в США

25.07.20 / Переговорами по СНВ-3 США взывают к ответственности Китая

24.09.20 / Главы служб здравоохранения США отстаивают свой подход к борьбе с коронавирусом

01.02.22 / “Нам что, воевать с НАТО?” Путин опасается, что в случае вступления в Альянс Украина начнет военную операцию по деоккупации Крыма

11.09.20 / Кириенко объявил о начале креативной революции в России

08.06.21 / В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

11.12.20 / “Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей”. Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой

15.11.21 / “Сексуальная красотка”, “Секс-бомба”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини

12.09.20 / Малюська рассказал, как новая программа “Кассандра” станет министром вместо него

01.05.21 / Стало известно об уловках мошенников с «отключением от SWIFT»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика