Эксперт: Новый лидер Марий Эл приступил к решению самых главных проблем республики

«Судя по итогам разговора, Владимир Путин рассчитывает на управленческий потенциал Юрия Зайцева, который поможет Марий Эл встать на более динамичный путь развития, чем это было ранее», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. В четверг глава государства провел беседу с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым.

«Перед республикой стоит очень много задач, но за то небольшое время, что Юрий Зайцев находится в статусе врио, он смог выделить три самых важных из них. Это модернизация взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы, реставрация замка Шереметевых на берегу Волги и завершение создания республиканского перинатального кластера. Именно об этих проблемах Зайцев и говорил на встрече с президентом. Понятно, что всего не охватить, но самое важное в стратегии – определить главное, что у Зайцева получилось», – считает политконсультант Алена Август.

«В силу геополитических причин внутренний туризм становится все более популярным и Марий Эл может воспользоваться новыми возможностями. Замок Шереметевых на берегу Волги – одна из главных туристических достопримечательностей республики, в год ее посещают 20-30 тысяч туристов. Замок входит в маршрут «Русские путешествия», но он сильно обветшал. Нужна дорогая реставрация – на 2 млрд рублей. В Йошкар-Оле таких средств нет и разговор с президентом был важен в плане выделения финансирования. Обновление замка поможет не только сохранить привычный поток туристов, но и привлечь новых», – уверена Август.

Затронутая на встрече тема качества воды, экологии в целом, изношенности сети ЖКХ и аварийного жилья – важна для многих регионов, напоминает эксперт. «Но в Марий Эл, к сожалению, решение этих проблем при предыдущих руководителях республики затянулось. Именно поэтому президент сегодня сделал особый акцент на этих вопросах. Это станет первостепенной задачей для Зайцева уже в статусе полноценного главы, если в сентябре он изберется», – считает она.

Кстати, Зайцев сейчас активно пользуется разными возможностями сбора предложений граждан, добавляет собеседница. «Насколько мне известно, врио собирает наказы граждан республики, причем не только онлайн, но и в ходе живого общения. Предстоящие выборы так и так дают хороший повод для широкой дискуссии с населением», – подчеркнула эксперт.

Слова Путина о послужном списке Зайцева, о его военном и гражданском образовании, опыте работы в крупных государственных холдингах, указывают на высокий уровень доверия к новому руководителю республики, уверена Август.

В четверг президент Владимир Путин провел видеоконференцию с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. Разговор касался не только проблем общего развития этой поволжской республики, но и конкретных вопросов, например, помощи федерального центра в реставрации замка Шереметевых.

Напомним, 51-летний Юрий Зайцев был назначен врио главы Марий Эл в мае этого года. Ранее Зайцев в течение трех лет руководил правительством Калмыкии, а в 2014-2019 годах был гендиректором Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

Как отмечает РИА Новости, на 11 сентября, в единый день голосования, в государственном собрании республики Марий Эл намечены выборы главы региона.

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