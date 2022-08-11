 

В США предложили «деколонизировать Россию»

11.08.2022, 19:35, Новости дня
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга» и призвал ее «деколонизировать».

Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, информирует РИА «Новости».

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – сообщил автор.

Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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