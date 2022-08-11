В России могут разрешить многожёнство

В Общественной палате состоялась дискуссия «Россия. Демография будущего».

В ходе обсуждения эксперты предложили несколько стратегий преодоления демографической ямы. Основная из них предполагает снятие существующего в стране запрета на брак более чем с одним супругом.

Если ранее эксперты считали возможным упразднить такую норму для отдельных субъектов федерации, исходя из многовековых культурных традиций народов, сейчас они полагают, что позволить многожёнство необходимо для всех регионов, включая новые, вошедшие в состав РФ по результатам специальной военной операции.

– Сегодня мы имеем гендерную диспропорцию: на 60% женщин приходится приблизительно 40% мужчин. Как видим, в лучшем случае каждая пятая женщина останется одинокой. Повлиять на соотношение полов невозможно, в таком случае логично разрешить мужчинам иметь несколько жён, естественно, если они не возражают, а больше жён – больше детей, – пояснила эксперт Минтруда Алевтина Горевая.

Поддержал чиновницу сенатор из Дагестана Алихан Золоев, он подчеркнул, что настоящие мужчины готовы не только иметь несколько жён, но и содержать их.

– Мужчины в принципе полигамны. Это ни для кого не секрет. Представим такую ситуацию: живёт мужчина с женщиной, завтра влюбился в другую. Какой выход? Либо делать её любовницей, либо разводиться с женой, а если она с детьми. В случае принятия закона конфликтов удастся избежать. Для женщин иметь много мужей тоже хорошо. Кто-то лучше в постели, кто-то хороший хозяин, кто-то хорошо зарабатывает, – отметил парламентарий.

По итогам заседания была сформирована рабочая группа, которая подготовит законопроект о полисупружестве и направит его на рассмотрение в парламент.

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