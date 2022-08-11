Спасатели Бурятии ищут незарегистрированную туристическую группу

В Курумканском районе Бурятии арестованы незарегистрированные туристы. Начаты поисково-спасательные работы. Об инциденте впервые рассказали в МЧС РФ в четверг.

Было подтверждено, что в Курумканском районе, в 12 км от села Курумкан на реке Верхний Курумкан, находится незарегистрированный член туристической группы. В МЧС заявили, что пострадавших необходимо было эвакуировать, так как местность была скалистой. Спасатели начали подъем по маршруту группы в 19:00 по московскому времени (14:00 мск) 10 августа.

Спасатели достигли места эвакуации в 12:30 (08:30 мск) 11 августа. Группа не была обнаружена, и они разделились на две группы.

Затем они начали спуск в поисках туристов”. Telegram-канал агентства сообщает, что в спасательной операции были задействованы семь человек, а также две единицы техники. МЧС сообщает, что спасатели прочесали район, где предположительно находилась группа. Признаков присутствия людей на маршруте обнаружено не было. МЧС заявило, что поиски будут продолжены в пятницу в 07:00 (2:00 по московскому времени).