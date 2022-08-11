Государственный долг Марий Эл сократился до 9,9 млн рублей

С начала этого года госдолг Марий Эл сократился на 600 млн рублей. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Зайцев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что опасности увеличения долга нет.

Госдолг – это положительный момент. Мы работаем над его снижением. Для примера, на 1 января 2022 года у нас было 10,5 млрд рублей, а на 1 августа 2018 года – 9,9 млн [рублей]. “Для нас это экономически обоснованный показатель, и я не вижу здесь никаких рисков”. заявил Зайцев. Он также отметил, что в регионе нет просроченных долгов, даже перед “Газпромом”.

Поэтому я здесь несу полную ответственность, и, наверное, буду обращаться к Алексею Борисовичу Миллеру с просьбой о включении в программу “Газпром – детям”. Зайцев заявил, что за нами нет “хвостов” и что за нами никого нет. Он верит, что их встретят на полпути. Республика участвует в 19 государственных программах Российской Федерации с общим объемом финансирования 28 миллиардов рублей. Исполняющий обязанности главы региона заявил, что валовой региональный продукт Марий Эл вырос до 224 миллионов рублей. В республике реализуется 140 инвестиционных проектов общей стоимостью более 20 миллионов рублей. “Что касается сельского хозяйства. Наша республика развивается быстрыми темпами. Можно прогнозировать, что в 2022 году сельскохозяйственная продукция и производство вырастет на 56 миллиардов рублей. “Этот рост превышает 8%, и мы имеем показатель, расчет на душу населения, который в полтора раза превышает показатель по Российской Федерации”, – сказал Зайцев.

Он также заявил, что потребление мяса в Приволжском федеральном округе составляет более 400%. Урожайность картофеля и яиц составляет более 100 процентов. Ожидаемая урожайность овощей и зерновых культур составит около 300 ц/га. Зайцев высоко оценил прогресс в переходе отечественных предприятий на использование местного сырья и оборудования. Это доказала наша выставка. Все оборудование, в том числе и “Кировцы”, не были открыты для западного оборудования. Представлены белорусы. Положительная динамика в данном случае очевидна”, – отметил и.о. руководителя.