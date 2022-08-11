Министерство иностранных дел России: Обсуждаются возможные принципы и стандарты расширения БРИКС

Принципы расширения объединения обсуждают страны БРИКС (Бразилия. Индия. Китай. Об этом рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Страны БРИКС должны лишь выработать критерии для приема новых членов. Лидеры объединения поручили участникам продолжить обсуждение процедур, руководящих принципов и стандартов процесса расширения на саммите 23-24 июня.

Нечаев отметил, что прием новых членов в Ассоциацию требует деликатного подхода. При этом должна учитываться позиция каждого члена. Он также сказал, что БРИКС не пытается стать элитным клубом, как “Группа семи” (G7 – комментарий ТАСС). БРИКС выступает за открытость, инклюзивность и готовность учитывать все потребности членов международного сообщества. Именно этого и добились диалоги БРИКС+. В частности, состоявшийся по инициативе китайского председательства диалог высокого уровня БРИКС по вопросам глобального развития с участием лидеров тринадцати приглашенных стран подтвердил очевидное: наше объединение рассматривается как один из столпов более справедливого миропорядка, хранитель подлинной многополярности”, – резюмировал представитель МИД. Р

анее президент Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС. Аргентина и Иран подали заявку на вступление в объединение в июне 2022 года. Пурнима Ананд, президент международного форума БРИКС, заявила, что Турция, Саудовская Аравия и Египет также планируют подать заявку на вступление. Она сказала, что на следующем саммите можно будет обсудить возможность принятия решения о приеме некоторых из этих стран.