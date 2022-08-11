 

“Задача общественного контроля – профилактировать юные таланты”: Пригожин выступил с инициативой контроля журналистики

11.08.2022, 18:50, Разное
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Повод для инициативы бизнесмена послужил арест администраторов телеграм-каналов, которых обвиняют в мошенничестве. Некоторые из них работали в медиахолдинге “Патриот”.

По мнению Пригожина, правоохранительным органам удалось распотрошить “целую грибницу” журналистов, которые хотели заработать незаконным путем. Такие действия необходимо пресекать, в чем мог бы инструмент с функциями общественного контроля. Именно такой и предлагает создать бизнесмен.

“Дело телеграмеров основано на открытом мошенничестве, и правоохранительные органы сумели в этом случае быть эффективными. А задача общественного контроля – профилактировать юные таланты, чтобы они направляли знания, которые мы им даем, не в криминальное, а в творческое русло. Это первая задача. Вторая – давать по ушам тем, кто занимается темными делишками не в уголовно-наказуемом поле, а в так называемой серой зоне. Давайте начнем с кодекса чести журналиста”, – сказано в заявлении пресс-службы.

В завершение заявления отмечено, что юридическая служба компании “Конкорд” готова рассмотреть предложения для реализации этой инициативы.


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