Не увлекаться ретро и классикой: как правильно составлять образы в любом возрасте, если не хотите добавить себе лет

Каким бы ни был ваш возраст, вам всегда следует быть осторожным с выбором одежды. Всего одно неверное решение может создать впечатление, будто вы старше, чем есть на самом деле. Как правильно составлять образы в любом возрасте, если не хотите добавить себе лет?

Особенности

Всего один неверный шаг может испортить ваш хороший имидж и, что еще хуже, сделать вас старее. Конечно, вы можете гордиться своим возрастом, но ведь вам хотелось бы выглядеть безупречно и моложаво, не так ли?

Возможно, в 20 лет вы бы носили все, что попадется вам на глаза, но в 30 лет все по-другому: у вас начинают проясняться вкусы, и вы определяетесь как личность. С этого момента вам нельзя отворачиваться от трендов, но и носить все, что находится на витринах, тоже необязательно.

Будьте более избирательным и верным своему вкусу и образу жизни. Наличие собственного стиля поможет вам чувствовать себя более уверенно и знать, как хорошо одеваться как на работу, так и на ужин с друзьями или с партнером.

Рекомендации

Чтобы создать хороший гардероб с безупречной базой, инвестируйте в качественную одежду. Не покупайте ради покупки: думайте о качестве, а не о количестве. Возможно, вам придется потратить больше денег для более солидной одежды, но вы об этом не пожалеете.

Итак, как правильно составлять образы в любом возрасте?

Знайте свои сильные стороны. Первое, что вам нужно сделать, чтобы выбрать образ, который вам льстит и не добавит вам лет, – это хорошо узнать себя. Ваш образ жизни, стиль, пропорции, рост, цвет кожи, волос и глаз – все это имеет решающее значение, если вы хотите сделать успешный выбор. Только зная свои сильные стороны, вы сможете усилить их и скрыть участки своего тела, которые вам не нравятся. Не следуйте всем модным тенденциям. Старайтесь не следовать бездумно велениям моды. Моду не следует воспринимать буквально: ее нужно заново персонализировать и адаптировать к своим личным потребностям и вкусам. Если вы не видите себя в этой одежде, оставьте ее в шкафу. Невозможно, чтобы все всегда на вас хорошо смотрелось: бывают дни, когда что-то вам попросту не подходит. В подобной ситуации не заставляйте себя надевать эту вещь: оставьте ее до другого, более подходящего случая. Иначе вы будете чувствовать себя неуверенно, а это не принесет вам никакого удовольствия.

Не увлекайтесь ретро и классикой

Ношение одежды в стиле ретро не освежит ваш внешний вид, а лишь увеличит ваш возраст. Это не значит, что вы совсем не должны использовать подобные вещи: ваша задача – делать это в меру и с удовольствием. Есть опасность, что, совместив платья, блузки и жакеты, которые словно являются настоящей семейной реликвией, вы станете выглядеть так, будто только что прибыли из другой эпохи.

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В отношении классической одежды тоже не все так просто. Это правда, что костюмы классического кроя обычно очень элегантны, но, если вы не придадите им изюминку, они могут смотреться на вас весьма странновато. Носите подобные вещи с джинсами или более молодежной одеждой, если не хотите “прибавлять” в возрасте.

Избегайте мешковатой или очень свободной одежды

Слишком широкая одежда – далеко не лучшая идея, если вы хотите выглядеть моложе. Почему? Если вы носите одежду, которая больше вашего размера, может показаться, что вы пытаетесь скрыть какой-то дефект.

К слову, проявляйте уравновешенность в отношении чересчур облегающей одежды. Обтягивающие платья помимо того что прибавляют лет, так еще и могут вас визуально полнить вас! Лучше всего использовать одежду своего размера.

Дополнительно

Будьте осторожны с выбором очков. Их правильный выбор приведет к успеху, но в противном случае ваш внешний вид станет нелепым и вы прибавите себе лишних лет. Всегда проверяйте, носите ли вы очки в соответствии со своим образом. Не “перегибайте” с черным. Данный цвет ассоциируется с элегантностью, однако он не должен быть преобладающим в вашем гардеробе. Используя более светлую и яркую одежду, вы будете выглядеть гораздо моложе. Помните: одни оттенки подчеркивают вашу красоту, в то время как другие, наоборот, сводят ее на нет. Не одевайтесь слишком молодо. Бывают случаи, когда молодежная одежда старит больше всего. К слову, не стоит сочетать разные стили, ткани, фактуры или несопоставимые узоры: это не сделает вас моложе. Правильно подбирайте обувь. Неправильно подобранные высокие каблуки могут испортить весь ваш образ! Перед тем как надеть их, спросите себя: “Легко ли мне в них? Более того, мои движения при ходьбе молодят или, напротив, старят меня?”