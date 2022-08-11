 

Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от покупки зерна

11.08.2022, 18:13, Новости дня
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Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки – сухогруз Razoni – спустя 11 дней в море прибыло в порт Турции после отказа Ливана от покупки, передает агентство Reuters.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Refinitiv, судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет, информирует РИА «Новости».

Он отметил, что Toros занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении судна в Египет компания участвовать не будет.

До этого два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией, Ocean Lion и Rahmi Yagci, вышедшие из украинского порта во вторник утром, в среду вошли в территориальные воды Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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