 

Шахта обесточена в Донецке из-за обстрела

11.08.2022, 18:13, Новости дня
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Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«Сегодня, в 16.57 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Министерство сообщает, что в 16.30 из-за артналета без напряжения осталась донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР «ГУРШ», четыре горянка находятся под землей.

Ранее сообщалось, что горняков с шахты имени Скочинского в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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