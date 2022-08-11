Швеция решила экстрадировать гражданина Турции в рамках сделки с Анкарой по НАТО

Правительство Швеции приняло решение экстрадировать из королевства человека, чье имя значится в списке людей, депортации которых требует Турция, информирует телеканал SVT.

35-летний мужчина был осужден в Турции в 2013 и 2016 годах по нескольким обвинениям в неправомерном использовании банковских и кредитных карт, в совокупности срок наказания составил 14 лет тюрьмы. С конца прошлого года фигурант находится под арестом в Швеции связи с делом о депортации, информирует ТАСС.

Мужчина отрицает свою вину и заявил, что основная причина преследования состоит в его переходе из ислама в христианство, а также в том, что он отказался служить в армии, а его мать – курдянка. Однако Верховный суд Швеции в решении от 25 июля постановил, что препятствий для экстрадиции мужчины нет и ничего не указывает на то, что мужчине грозит преследование в Турции. Поэтому правительство приняло решение о депортации.

Экстрадиция станет первой после требований Турции о выдаче ей ряда лиц как условия ратификации заявки Швеции на членство в НАТО.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

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