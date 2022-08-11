К 2025 году инвестиции в Тамбовскую область превысят 18 млрд рублей

Инвесторы вложат около 18 млрд рублей в 2022-2024 годах в реализацию инвестиционных проектов на территории Тамбовской области.

Это строительство цементного завода, предприятия по производству крупносортных труб, а также диверсификация и техническое перевооружение. Об этом пояснила региональная пресс-служба. В сообщении говорится, что общий объем инвестиций в основной капитал для промышленности Тамбова превысит 18 миллиардов рублей. Это с учетом роста на 130%.

В ближайшее время будут завершены 10 крупных проектов. Цементный завод в Петровском районе будет производить более 1,2 млн тонн в год. Это один из самых масштабных проектов. Инвестиции в фирму “Тамбов-цемент” превысят 9 миллиардов рублей. Кроме того, 24 крупных и средних предприятия, работающих в Тамбове, реализуют проекты модернизации и диверсификации, технического перевооружения и переоснащения производства.

Инвестиции в производство нитриловых перчаток на Тамбовском пороховом заводе оцениваются примерно в 3 миллиарда рублей. Завод “Электроприбор” увеличит производство авиационных приборов для выпуска отечественной российской гражданской авиации МС-21. По данным пресс-службы, будет инвестировано более 1,5 миллиарда рублей. С 2022 года Фонд развития промышленности Тамбовской области предоставляет льготные займы до 50 млн рублей под 3,3% годовых на пять лет. Также предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту на пополнение. Временно исполняющим обязанности главы региона является Максим Егоров.

Он заявил, что промышленность является одним из приоритетных направлений инвестиционного развития. Тамбовские промышленные предприятия находят возможности для роста и инвестируют в новые мощности. Они не только гарантируют экономическое производство, но и обеспечивают новые рабочие места. “Это чрезвычайно важно, потому что у тамбовчан появляется больше возможностей для трудоустройства у себя дома и им не придется уезжать в другие регионы”, – сказал Егоров в пресс-релизе.