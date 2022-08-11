 

Среднемесячная зарплата по Марий Эл в первом полугодии выросла на 11,5%

11.08.2022, 17:40, Разное
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Заработная плата в Марий Эл в первом полугодии 2022 года выросла на 11,5%. С начала года зарплаты также выросли на 25%. Хотелось бы быстро сообщить об основных параметрах.
Среднемесячная зарплата – 11,5 процента. Повышение, господин Президент, составило 11,5%. Мы также повысили на 25% зарплату тем работникам, которые не охвачены майскими указами. “Деньги на это у нас есть – 720 млн [рублей] выделено”, – заявил Зайцев.

В пресс-службе временно исполняющего обязанности главы Марий Эл ТАСС подтвердили, что зарплаты вырастут в 2022 году.

Он сообщил, что в связи с повышением минимального размера оплаты труда были пересчитаны все показатели, которые от него зависят, и в их бюджет добавлено около 177 млн рублей.


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