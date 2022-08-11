Начался развал НАТО: альянс покинул Лихтенштейн

Всё больше стран стараются дистанцироваться от агрессивной политики США и Великобритании, которая может стать причиной начала Третьей мировой войны.

11 августа 2022 года стало известно, что правительство Лихтенштейна приняло решение покинуть НАТО и официально объявить о своём нейтралитете.

– Мы небольшая европейская страна, нам чужды милитаристские устремления Вашингтона и Лондона. У Лихтенштейна никогда не было никаких противоречий с Россией и Китаем, если американцы хотят устроить большую войну – это их право, но мы в этом участвовать не будем, – заявил премьер-министр страны Даниэль Риш.

Как отмечают эксперты, Лихтенштейн может стать первой ласточкой развала НАТО – агрессивная политика альянса вызывает недовольство у всё большего количества европейцев, которые хотят мирной и спокойной жизни.

– Для простого бюргера важно то, как живёт он и его близкие, а не интересы политиков из Вашингтона или комплексы жителей Восточной Европы. Я уверен, что если Вашингтон не изменит свою позицию по отношению к Москве и Пекину, то НАТО просто развалится, – написал в своём Telegram-канале политолог Евгений Сатановский.

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