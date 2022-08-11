Для наблюдателей за онлайн-голосованием 9-11 сентября в Москве создали новые инструменты

Одно из нововведений – отказ от функции “отложенного голосования”. В прошлом году избиратели могли применить ее на выборах депутатов Госдумы.

Наблюдателям будет проще убедиться в чистоте дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они впервые смогут записать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом удостовериться в неизменности цепочки данных о ходе выборов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

“Это принципиально новый, еще более надежный алгоритм защиты блокчейна. По сути, московские разработчики создали абсолютно новую технологию не только для наблюдателей, но и для всего блокчейна как системы”, – отметил он.

Члены территориальных избирательных комиссий также могут контролировать ход онлайн-голосования. Данные из блокчейна будут храниться в том числе в бумажном виде.

В этом году впервые на выборах применят электронный реестр избирателей. В нем учтут всех избирателей столицы вне зависимости от формы их голосования. Это позволит непрерывно собирать и обновлять информацию, которую члены избиркомов ранее сверяли по несколько часов, уточнил глава Управления информатизации Мосгоризбиркома Владимир Мирюгин.

Поиск избирателя на участке станет быстрее и почти полностью автоматизированным. Для этого на всех избирательных участках появятся специальные сканеры. Для получения полной информации члену избиркома достаточно подойти к сканеру и приложить к нему сканер паспорта избирателя, чтобы убедиться, что тот обладает избирательным правом и зарегистрирован в округе, к которому относится участок.

“Сканер паспортов, в совокупности с электронным реестром избирателей, позволит исключить попытки двойного голосования, так как избирательная комиссия будет сразу оповещена о том, что избиратель ранее уже получал бумажный или электронный бюллетень. После предъявления паспорта избирателю останется получить бюллетень, расписаться за него на сенсорном экране и пройти в кабину для голосования”, – объяснил Костырко.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.