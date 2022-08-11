Мода с ноткой осени: мини, асимметрия и плиссе – лучшие юбки для прохладных дней августа

Между летом и полноценной осенью есть так называемый pre-fall, когда еще не холодно, но уже не жарко. На фоне начинающихся распродаж летнего ассортимента уже можно увидеть более теплые варианты одежды. И в этом августе дизайнеры предлагают обратить внимание на юбки. Да и погода позволяет.

Выбор расцветки

В отличие от прошлых сезонов, когда мода диктовала нам выбор исключительно однотонной одежды, текущий дает значительное послабление. Дизайнерам не хочется возвращаться в темные однообразные осенне-зимние тона, хочется еще насладиться яркими красками, и это желание отражается на принтах. Приветствуются растительные, цветочные орнаменты в различных цветовых сочетаниях, в некоторых случаях райские птицы.

Не стоит бояться ярких оттенков, только выбирать их нужно соответственно общему колориту конца лета. Конечно, никаких ярких неоновых цветов, в идеале темно-зеленые, коричневые, все оттенки красного и желтого.

Особо выделяется геометрический принт. Но будьте осторожны, правило вертикальной полоски никто не отменял.

Крой

Здесь тоже полная свобода. Мини для теплой погоды, макси для ветреной, может быть, даже морозной.

Это может быть клеш, юбка-солнце или гофре.

Если вы уже отгуляли свой отпуск и вернулись в офис, не бойтесь достать свою любимую юбку-карандаш, Крой по-прежнему в моде.

Для учебы подойдут юбки средней длины, миди, до середины голени или на ладонь ниже колена.

Если в учебном заведении или офисе строгий цветовой дресс-код, постарайтесь избегать большого количества черного цвета, оставьте для ранней весны.

Неплохо смотрятся синие, бежевые, коричневые оттенки.

Если выбираете юбку яркого оттенка, да еще с принтом, постарайтесь нивелировать ее активность добавлением нейтрального верха. Ну и, конечно, не забывайте об аксессуарах, летние микросумочки к плотным тканям ну никак не подходят.