Мицеллярная вода, увлажняющий тонер и пластырь от прыщей: уход за кожей для девочек-подростков

Из-за изменения гормонального фона подростки нуждаются в особом уходе за кожей лица. Необходимо вовремя производить чистку кожи, чтобы сохранить ее здоровой и красивой, чтобы не допустить появления прыщей и угрей. Вот несколько «инструментов», которые рекомендуется использовать.

Очищающие салфетки для лица

Обычно салфетки уже пропитаны мицеллярной водой или другим очищающим раствором. Данная продукция позволяет удалить жир и глубоко въевшуюся грязь с легкостью. Она предотвращает появление угрей и прыщей. Салфетки являются прекрасной альтернативой обычному умыванию. Они особенно незаменимы в случае поездки, путешествия, когда нет возможности снять макияж обычной водой.

Кстати, рекомендуется использовать очищающие салфетки на постоянной основе, если вода из-под крана очень хлорированная, жесткая и с разными примесями. Жидкость такого низкого качества может спровоцировать дополнительные дерматологические проблемы, поэтому ею лучше совсем не умываться, а перейти на салфетки. Этот совет касается не только подростков, но и взрослых с чувствительной кожей лица.

Мицеллярная вода

Действие данного косметического средства основано на маленьких частицах ПАВов (то есть поверхностно-активных компонентов). Они и называются мицеллами. Принцип их действия таков, что они впитывают в себя жирорастворимые частицы, тем самым обеспечивая деликатное очищение кожи.

Чтобы произвести косметическую процедуру, нужно нанести немного средства на ватный диск и обработать лицо. При необходимости повторить два раза. Тогда кожа будет чистой.

Увлажняющий крем

Не только тем, кому за 25-30 лет, нужно пользоваться увлажняющими кремами, но также и девочкам-подросткам. Особенно это касается тех, у кого сухая кожа. Так нередко бывает из-за гормональных изменений в организме.

Пользоваться увлажняющим кремом нужно дважды в день: по утрам, после умывания, и по вечерам, перед сном. Желательно наносить средство на влажную кожу, чтобы оно лучше впиталось. Рекомендуется пользоваться продукцией для подростков. Сейчас многие косметические бренды выпускают линейки товаров специально для тинейджеров с проблемной кожей.

Солнцезащитный крем

Чтобы сохранить молодость и красоту, нужно заботиться о коже с самых юных лет. Многие женщины корят себя за то, что не пользовались солнцезащитным кремом и злоупотребляли солнечными ваннами. Под воздействием солнечный лучей кожа становится обезвоженной, начинает шелушиться. Преждевременно появляются признаки старения в виде морщин. Плюс пребывание на солнце без крема с УФ-защитой грозит появлением пигментных пятен.

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Во избежание подобных последствий, чтобы сохранить кожу гладкой и упругой, нужно пользоваться солнцезащитным кремом. Наносить средство нужно утром, перед тем как выйти на улицу. Вечером же или после школы не забывать его смывать. Лучше всего это делать с помощью очищающих салфеток.

Увлажняющий тонер

Это средство нормализует рН-баланс, подготавливает кожу к нанесению уходовых средств, насыщает ее необходимой влагой. Плюс тонеры снимают раздражения кожи, обладают противовоспалительными свойствами, что особенно важно для проблемной кожи. Для жирной кожи есть специальные средства — себорегулирующие, а для чувствительной — восстанавливающие.

Очень хорошо зарекомендовала себя корейская продукция. Наносить тонер можно с помощью ватного диска, равномерно распределив по коже. Похлопывающими движениями пальцами пройтись по лицу, чтобы средство лучше впиталось.

Пластырь от прыщей

Когда прыщик воспален, то могут возникнуть болевые ощущения. Да и с точки зрения эстетики наличие такого красного «бугра» не слишком красиво. Чтобы не переживать по поводу своего внешнего вида и избавиться от прыща, рекомендуется использовать специальный пластырь.

Перед применением необходимо очистить кожу лица, например той же мицеллярной водой. Затем наклеить пластырь на прыщик. Пластырь можно носить в течение десяти часов, причем в любое время суток. За это период он снимет воспаление, уменьшит болевые ощущения. Если подобрать пластырь под тон кожи, то его совсем не будет видно.

Это прекрасное средство для борьбы с локальными изъянами. Кстати, такие пластыри прекрасно заживляют раны. Они способствуют регенерации тканей, точнее ускорению данного процесса.