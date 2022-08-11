 

Мицеллярная вода, увлажняющий тонер и пластырь от прыщей: уход за кожей для девочек-подростков

11.08.2022, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из-за изменения гормонального фона подростки нуждаются в особом уходе за кожей лица. Необходимо вовремя производить чистку кожи, чтобы сохранить ее здоровой и красивой, чтобы не допустить появления прыщей и угрей. Вот несколько «инструментов», которые рекомендуется использовать.

Очищающие салфетки для лица

Обычно салфетки уже пропитаны мицеллярной водой или другим очищающим раствором. Данная продукция позволяет удалить жир и глубоко въевшуюся грязь с легкостью. Она предотвращает появление угрей и прыщей. Салфетки являются прекрасной альтернативой обычному умыванию. Они особенно незаменимы в случае поездки, путешествия, когда нет возможности снять макияж обычной водой.

Кстати, рекомендуется использовать очищающие салфетки на постоянной основе, если вода из-под крана очень хлорированная, жесткая и с разными примесями. Жидкость такого низкого качества может спровоцировать дополнительные дерматологические проблемы, поэтому ею лучше совсем не умываться, а перейти на салфетки. Этот совет касается не только подростков, но и взрослых с чувствительной кожей лица.

Мицеллярная вода

Действие данного косметического средства основано на маленьких частицах ПАВов (то есть поверхностно-активных компонентов). Они и называются мицеллами. Принцип их действия таков, что они впитывают в себя жирорастворимые частицы, тем самым обеспечивая деликатное очищение кожи.

Чтобы произвести косметическую процедуру, нужно нанести немного средства на ватный диск и обработать лицо. При необходимости повторить два раза. Тогда кожа будет чистой.

Увлажняющий крем

Не только тем, кому за 25-30 лет, нужно пользоваться увлажняющими кремами, но также и девочкам-подросткам. Особенно это касается тех, у кого сухая кожа. Так нередко бывает из-за гормональных изменений в организме.

Пользоваться увлажняющим кремом нужно дважды в день: по утрам, после умывания, и по вечерам, перед сном. Желательно наносить средство на влажную кожу, чтобы оно лучше впиталось. Рекомендуется пользоваться продукцией для подростков. Сейчас многие косметические бренды выпускают линейки товаров специально для тинейджеров с проблемной кожей.

Солнцезащитный крем

Чтобы сохранить молодость и красоту, нужно заботиться о коже с самых юных лет. Многие женщины корят себя за то, что не пользовались солнцезащитным кремом и злоупотребляли солнечными ваннами. Под воздействием солнечный лучей кожа становится обезвоженной, начинает шелушиться. Преждевременно появляются признаки старения в виде морщин. Плюс пребывание на солнце без крема с УФ-защитой грозит появлением пигментных пятен.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Во избежание подобных последствий, чтобы сохранить кожу гладкой и упругой, нужно пользоваться солнцезащитным кремом. Наносить средство нужно утром, перед тем как выйти на улицу. Вечером же или после школы не забывать его смывать. Лучше всего это делать с помощью очищающих салфеток.

Увлажняющий тонер

Это средство нормализует рН-баланс, подготавливает кожу к нанесению уходовых средств, насыщает ее необходимой влагой. Плюс тонеры снимают раздражения кожи, обладают противовоспалительными свойствами, что особенно важно для проблемной кожи. Для жирной кожи есть специальные средства — себорегулирующие, а для чувствительной — восстанавливающие.

Очень хорошо зарекомендовала себя корейская продукция. Наносить тонер можно с помощью ватного диска, равномерно распределив по коже. Похлопывающими движениями пальцами пройтись по лицу, чтобы средство лучше впиталось.

Пластырь от прыщей

Когда прыщик воспален, то могут возникнуть болевые ощущения. Да и с точки зрения эстетики наличие такого красного «бугра» не слишком красиво. Чтобы не переживать по поводу своего внешнего вида и избавиться от прыща, рекомендуется использовать специальный пластырь.

Перед применением необходимо очистить кожу лица, например той же мицеллярной водой. Затем наклеить пластырь на прыщик. Пластырь можно носить в течение десяти часов, причем в любое время суток. За это период он снимет воспаление, уменьшит болевые ощущения. Если подобрать пластырь под тон кожи, то его совсем не будет видно.

Это прекрасное средство для борьбы с локальными изъянами. Кстати, такие пластыри прекрасно заживляют раны. Они способствуют регенерации тканей, точнее ускорению данного процесса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.22 / Платье-арфа, рукава-часы и космонавты: как прошел показ Moschino на Неделе моды

06.03.22 / Москва, Санкт-Петербург и другие города России

06.10.20 / Камчатских осьминогов отправят на лечение в «Шарите»

03.02.22 / Россияне назвали чехов самым плохим народом из проживающих в стране

07.10.21 / Скандалы: «Солнце, я тогда на работу заеду, как сможешь, позвони»

05.03.22 / Львы сияют слишком ярко: причины, из-за которых некоторые знаки зодиака не могут найти вторую половинку

02.02.21 / Суд приговорил Навального к трём годам домашнего ареста в СИЗО-1

29.12.21 / Из «Яблока» исключили почти 100 членов партии

22.06.22 / Словакия отказалась передавать Украине танки – Германия предложила слишком мало взамен

16.11.21 / Блеск говорит о низком качестве: как отличить дешевые колготки от дорогих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика