 

Экономисты предрекли Германии безработицу из-за цен на газ

11.08.2022, 16:50, Новости дня
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Более 330 тыс. немцев могут остаться без работы к концу 2023 года, если цены на газ вырастут вдвое этой осенью, следует из опубликованного анализа Института германской экономики (IW) в Кельне.

Исследователи смоделировали последствия роста цен на газ вдвое для экономики страны.

«В текущем году это приведет к росту уровня безработицы на 0,1%, что соответствует 30 тыс. человек. В 2023 работу в таком случае из-за высоких цен на газ потеряют 307 тысяч немцев», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

Страна может потерять при этом 70 млрд евро. Компании призвали готовиться к дальнейшему росту цен осенью и зимой.

Ранее сообщалось, что немецкая система школьного образования страдает из недостатка кадров, а также от организационной неустроенности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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