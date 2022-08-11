Экономисты предрекли Германии безработицу из-за цен на газ

Более 330 тыс. немцев могут остаться без работы к концу 2023 года, если цены на газ вырастут вдвое этой осенью, следует из опубликованного анализа Института германской экономики (IW) в Кельне.

Исследователи смоделировали последствия роста цен на газ вдвое для экономики страны.

«В текущем году это приведет к росту уровня безработицы на 0,1%, что соответствует 30 тыс. человек. В 2023 работу в таком случае из-за высоких цен на газ потеряют 307 тысяч немцев», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

Страна может потерять при этом 70 млрд евро. Компании призвали готовиться к дальнейшему росту цен осенью и зимой.

Ранее сообщалось, что немецкая система школьного образования страдает из недостатка кадров, а также от организационной неустроенности.

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