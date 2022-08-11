 

В Госдуме предложили способы развития региональных молодежных пространств

11.08.2022, 16:50, Новости дня
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Молодежь уезжает в города покрупнее за возможностями и развитием, хотя могла бы остаться развивать регионы, одна из причин кроется в том, что молодым людям нечего делать в родном городе, в связи с этим комитет Госдумы по молодежной политике предлагает восемь решений проблемы, рассказал председатель комитета Артем Метелев.

«В 2021 году на региональном уровне для аудитории молодежи в 38 миллионов человек действуют всего 127 региональных учреждений. Большинству этих объектов требуется капитальный ремонт, износ инфраструктуры составляет более 70%. Сотни тысяч молодых людей ежегодно уезжают в города покрупнее за возможностями и развитием, хотя могли бы остаться развивать регионы. Причин много, но одна из них – им часто просто нечего делать. Мы хотим это изменить и у нас есть восемь решений», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Цель предлагаемых решений – создать среду, в которой молодежь сможет раскрывать свои таланты и находить единомышленников, не уезжая из родного региона.

В рамках инициативы предлагается расширить меры поддержки бизнесу и НКО при открытии молодежных пространств и механизма государственно-частного партнерства; законодательное закрепление обязанности развивать инфраструктуру молодежной политики, иметь региональные и муниципальные программы по ее развитию; включение в инициативное бюджетирования категории «объекты молодежной политики», чтобы граждане могли влиять на создание новых молодежных пространств.

Также предлагается увеличение количества молодежных центров в стране; законодательная возможность использования образовательными организациями инфраструктуры друг друга на основании соглашений; запуск цифрового сервиса бронирования пространств, услуг в вузах и госучреждениях для молодежи; передача «Дворцов пионеров» и другого имущества Российскому движению детей и молодежи; дать возможность учреждениям молодежной политики вести предпринимательскую деятельность для увеличения бюджета.

В марте в Твери состоялось выездное заседание комитета, на котором обсудили необходимость появления пространств для молодежи во всех городах России. В июне совместно с Министерством науки и высшего образования РФ Комитет провел круглый стол, на котором предложил открыть инфраструктуру ВУЗов для всей молодежи, проживающей в регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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