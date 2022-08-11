СМИ: McDonald’s вновь откроется в Украине

Американская корпорация McDonald’s возобновит работу некоторых своих ресторанов в Украине в ближайшие месяцы, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании.

«Мы много разговаривали с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и вновь открыть наши рестораны на Украине», – сообщил старший вице-президент компании Пол Помрой, слова которого приводит агентство, информирует ТАСС.

Отмечается, что McDonald’s начнет постепенно открывать некоторые из своих ресторанов в Киеве и на западе Украины.

По сведениям агентства, сеть ресторанов McDonald’s насчитывает 109 заведений на Украине, однако не уточняется, какое именно количество точек возобновит свою работу.

24 февраля представительство компании сообщило на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о закрытии всех ресторанов сети на Украине.

Напомним, компания McDonald’s продала свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.

Сеть бывших ресторанов McDonald’s также провела ребрендинг в РФ и обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер. Бывшие рестораны сети открылись под брендом «Вкусно – и точка».

Московская область выпускает 40% всей продукции для сети «Вкусно – и точка» – сюда входят мясо, сыр, смеси для мороженого, овощи, булочки, сиропы и топпинги.

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