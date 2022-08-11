Власти Великобритании готовятся к плановому отключению электричества зимой

Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой Великобритания может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере примерно одной шестой от пикового спроса, даже если произведёт аварийный запуск угольных электростанций. В случае реализации «худшего сценария» при низких температурах и сокращении импорта электроэнергии из Норвегии и Франции британскому правительству придётся принять экстренные меры, включая нормированные отключения потребителей, пишет Bloomberg.



Pixabay

Правительство Великобритании готовит план аварийного энергоснабжения, чтобы заранее продумать меры на случай «худшего сценария» предстоящей зимой. К числу таких мер относится и нормирование подачи электроэнергии потребителям, которое может затронуть как промышленные предприятия, так и домохозяйства, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники в правительственных кругах.

По прогнозам экспертов, если погода предстоящей зимой будет холодная и температуры опустятся ниже средних значений, то в случае нехватки газа на протяжении нескольких дней британцам придётся столкнуться и с дефицитом электроэнергии. Это может вынудить правительство прибегнуть к временным отключениям подачи электроэнергии, поясняется в статье.

Хотя в «базовом сценарии» такие меры не предусмотрены, однако для нового премьер-министра Великобритании, который сменит на посту уходящего в отставку Бориса Джонсона, приближающаяся зима вполне может оказаться трудной, полагают аналитики. При этом среднегодовые счета за электроэнергию, по их прогнозам, в новом году могут превысить £4200 (около $5100), что более чем вдвое больше текущих показателей, подстёгивая и без того стремительно растущую инфляцию.

А если станет реальностью «худший сценарий», то даже при таком скачке цен британцам придётся пережить отключения электроэнергии в зимний период. По словам людей, которые «знакомы с планами правительства», Великобритания может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере примерно одной шестой от пикового спроса, даже если произведёт аварийный запуск угольных электростанций, пишет Bloomberg.

Согласно наиболее пессимистичным прогнозам, если температура этой зимой опустится ниже средних значений, а импорт электроэнергии из Норвегии и Франции сократится, то в январе правительству Великобритании на протяжении нескольких дней придётся принять экстренные меры для экономии газа, заявили они. Хотя этот сценарий — вовсе «не то, чего мы ожидаем», говорится в заявлении британского государственного департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Но если зима будет особенно холодной, то Великобритании, возможно, придётся всё больше полагаться на поставки газа по трубопроводам из континентальной Европы, где энергоресурсов на данный момент и так не очень много из-за санкций против России. Это осложнит ситуацию, поскольку у Великобритании на данный момент очень мало внутренних газовых хранилищ, подчёркивается в статье.

Основным запасным вариантом на этот случай могло бы стать восстановление крупнейшего в Великобритании хранилища природного газа Rough. Владеющая им компания Centrica Plc заявляет, что его возвращение в эксплуатацию этой зимой будет равнозначно 10 стандартным поставкам СПГ, чего на самом деле недостаточно, чтобы обеспечить существенные запасы, предупреждает Bloomberg.

Кроме того, британцам наверняка придётся столкнуться с жёсткой международной конкуренцией за поставки сжиженного природного газа, если ситуация на рынке не улучшится, отмечается в статье. По словам осведомлённого источника из правительственных кругов, который побеседовал с Bloomberg на условиях анонимности, на первом этапе британского «плана действий в чрезвычайных ситуациях» оператор сети будет управлять потоками газа в системе, временно отменяя коммерческие соглашения.

На втором этапе будет прекращена подача электроэнергии на газовые электростанции, что приведёт к плановым отключениям электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей. Ситуация может ещё больше осложниться, если будут прекращены поставки электроэнергии по кабелям, соединяющим Францию, Норвегию, Бельгию и Нидерланды, говорится в статье.

В частности, правительство Норвегии заявило в начале этой недели, что уже ищет способы ограничить экспорт электроэнергии зимой, чтобы предотвратить возможную нехватку ресурсов внутри страны. При этом в Великобритании цены на электроэнергию в среднем выше, чем в Норвегии, и она больше зависит от импорта. Поэтому любые дополнительные ограничения приведут к дальнейшему увеличению затрат и могут вынудить её использовать свой стратегический запас угля, предупреждают эксперты из Aurora Energy Research.

Кроме того, ещё одна угроза надвигается в связи с ограничением доступности ресурсов на АЭС компании Electricite de France SA. Во Франции, которая обычно выступала в роли экспортёра электроэнергии, в настоящее время работает менее половины реакторов АЭС, причём их техническое обслуживание и ремонт занимают больше времени, чем ожидалось, подчёркивается в статье.

На этом фоне британцев предупреждают о стремительном росте цен этой зимой, что ещё больше увеличит финансовую нагрузку на потребителей и приведёт к повышению счетов за электричество. На британское правительство оказывается растущее давление, чтобы оно предоставило больше поддержки населению, чем скидка в размере £400 на тарифы для домашних хозяйств, о которой было объявлено ранее в этом году, говорится в статье.

Между тем курс британского фунта по отношению к евро достиг самого низкого уровня за последние две недели. Что касается курса по отношению к доллару США, он тоже побил предыдущие рекорды и достиг уровня около $1,208, пишет Bloomberg.