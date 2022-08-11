Минстрой предлагает увеличить конкурс по благоустройству городов до 200 000 человек

Минстрой РФ предложил распространить возможность участия в конкурсе по благоустройству малых городов или исторических поселений на города с населением 200 000 человек.

В настоящее время ограничения распространяются на города с населением менее 100 тыс. человек. В четверг соответствующий проект постановления был обнародован на федеральном портале законодательных актов. В проекте говорится, что в правила будет добавлена подгруппа пункта IV. Это позволит малым городам с населением от 100 до 200 000 человек (включительно) участвовать в конкурсе. Число победителей конкурса увеличится со 160 до 242.

Действующие правила позволяют участвовать в конкурсе городам с населением от 100 до 1 000 человек. Также заявку могут подать исторические поселения федерального или регионального значения. VI Всероссийский конкурс на лучшие проекты городской среды открыт для всех регионов до 7 июня 2022 года. Этот конкурс является частью национальной программы “Жилье и городская среда”, направленной на благоустройство малых городов и исторических поселений. Вначале призовой фонд конкурса составлял 5 миллиардов рублей. Однако в 2020 году он был увеличен до 10 миллионов рублей. В предыдущих пяти конкурсах было отобрано 560 проектов, многие из которых уже используются.