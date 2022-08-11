 

ОПЕК заявляет, что Россия может увеличить добычу жидких углеводородов до 0,77% к 2022 году

11.08.2022, 16:15, Разное
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ОПЕК сообщила, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2022 году может вырасти на 0,77%, то есть на 80 000 баррелей в сутки (б/с), по сравнению с 2021 годом до 10,88 млн б/с.
Это следует из августовского отчета. В своих предыдущих прогнозах ОПЕК ожидала, что РФ снизит добычу на 1,6% до 10,63 млн баррелей в сутки. В 2023 году ОПЕК ожидает, что РФ сократит производство жидких углеводородов на 3,36% до 10,52 млн баррелей в сутки. ОПЕК сообщила, что добыча нефти в РФ в июне выросла на 520 000 баррелей в сутки. Это составило в среднем 11,53 млн баррелей в сутки.

Производство жидкостей природного газа (NGL) составило 9,8 млн. баррелей в день и 9,8 млн. баррелей в день соответственно. В июле добыча нефти и конденсата увеличилась еще на 58 000 баррелей в сутки, до 9,9 млн баррелей в сутки.


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