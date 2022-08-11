Страны ОПЕК не выполнили свой июльский план по восстановлению добычи нефти

Согласно июльскому отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти в странах ОПЕК увеличилась на 162 000 баррелей в сутки (б/с), до 28,84 млн б/с. ОПЕК+, в которую входят 10 членов ОПЕК (кроме Ирана и Ливии), увеличила добычу нефти в июле на 194 000 баррелей в сутки. Это соответствует общему показателю в 25,001 млн баррелей в день.

По условиям сделки, страны Вены могут увеличить добычу нефти в июле на 648 000 баррелей в сутки. Из них на долю 10 стран ОПЕК пришлось около 410 000 баррелей в сутки. Это означает, что в июле страны ОПЕК добывали на 413% больше, чем 229% месяцем ранее. На тот момент члены ОПЕК увеличили добычу на 267 000 баррелей в сутки или 24,807 млн баррелей в сутки. Согласно отчету, в июле добыча нефти увеличилась на 136 тыс. баррелей в сутки в Саудовской Аравии, крупнейшем производителе нефти в ОПЕК.

Это противоречит возможным 10,833 млн. баррелей в сутки, как и планировалось. Добыча в ОАЭ увеличилась на 48 тыс. баррелей в сутки и достигла 3,13 млн баррелей в сутки. Это немного выше целевого показателя в 3,127 млн баррелей в сутки. В июле производство в Ираке увеличилось на 24 000 баррелей в сутки до 4,49 млн баррелей в сутки. Однако он не смог достичь цели по сокращению добычи на 4,58 млн. баррелей в сутки. Сокращение добычи ОПЕК выполнили 10 из 13 стран-членов ОПЕК+.

Венесуэла, Иран и Ливия были освобождены от каких-либо ограничений. Июльское производство Венесуэлы снизилось на 45 000 до 6655 000 баррелей в сутки, а производство Ливии упало на 23 000 до 621 000. Иран сократил июльское производство на 16000 баррелей в сутки, до 2,553 млн. баррелей в сутки.