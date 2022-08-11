 

Началась очистка Большого Дворцового пруда в парке “Кусково”

11.08.2022, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка. В водоеме необходимо убрать мусор, водоросли и иловые отложения, сообщил глава Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Специалисты проводят формирование откосов и дноуглубление, производят выемку донных отложений. Затем формируется противофильтрационный экран, не позволяющий воде уходить в грунт. Также выполняется укрепление берегов.

На поверхности канала Большого Дворцового пруда находились древесные остатки и бытовой мусор. Предпроектный исторический анализ и натурное обследование показали обмельчание и иссыхание водоема.

Вешняковская перспектива долгое время была без ухода и сильно заросла. В итоге планировочная ось ансамбля, откуда открывалась панорама на канал и архитектурный комплекс, оказалась утеряна.

Реабилитация парка “Кусково” завершится до конца 2022 года. Специалисты реабилитируют семь прудов – Малый, Локасинский, Радужные, Руинный, Собачий и Сухой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о восстановлении 886 парков и зеленых территорий за 10 лет. Это одна из самых больших программ, реализованных в столице за последние годы, отметил градоначальник. 90% горожан имеют парки и скверы в шаговой доступности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Собаки могут определять постковидный синдром по запаху пота через 1,5 года после заражения

23.12.21 / Мнение: Какие «синие» линии НАТО может обозначить России

06.07.21 / Каким должен быть французский маникюр этим летом: модные идеи для дизайна

19.05.21 / Стартап-студия eFounders достигла оценки портфеля в 2 миллиарда долларов

19.03.22 / В Италии арестовали недвижимость Алексея Мордашова

16.02.22 / Мнение: Навального забросили в прошлое?

07.07.21 / Тысячи людей в Индии получили прививки поддельной вакциной от COVID-19 – солевым раствором

09.02.22 / Роберт Паттинсон о съемках в новом “Бэтмене”: “Я чувствовал себя очень одиноким”

24.01.22 / Специалист рассказал, как предотвратить появление тромбов и атеросклероза

26.06.22 / Мнение: О внезапном уходе давнего камрада… Но как же он так?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика