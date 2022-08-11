Экскурсии по Еревану: на какие достопримечательности посмотреть?

С каждым годом все больше туристов хотят посетить Ереван. И в этом нет ничего удивительного, потому что этот город не только один из самых красивых, но и древний.

Столица Армении славится не только своими достопримечательностями, но и красивой легендой. Несмотря на то, что город старый, найти в нем старинные строения не так просто. Они практически не сохранились. Все дело в том, что в 20-м веке произошло серьезное землетрясение, которое практически стерло город с земли. Современный город устроен уникальным образом. Архитекторы разделили его на аккуратные кварталы. Стоит приехать сюда один раз и обязательно захочется вернуться. Местные жители любят туристов и с большим трепетом к ним относятся. Экскурсии по Еревану – это отличная возможность познакомиться со столицей Армении и узнать о ней много нового и интересного.

Основные достопримечательности Еревана

Конечно, рассказать про каждую достопримечательность города вряд ли получится. Но перечислить основные и интересные мы попробуем.

1. Северный Проспект

Пешеходная улица притягивает внимание не только местных жителей, но и туристов. Улица считается одним из самых стильных мест города.

Все здания, которые расположились вдоль проспекта, выстроены в едином стиле. Смущает только то, что тут совершенно нет зелени.

2. Церковь святой богоматери Катогике

Храм был построен в 13-м веке. Это строение считается не только самым древним, но и уникальным. Оно было построено еще во времена средневекового Еревана.

Церковь уцелела после землетрясения, и местные жители не раз говорили, что это место охраняется Богом.

3. Каскад

Архитектурная фантазия знаменитого архитектора А. Туманяна заслуживает отдельного внимания. В процессе строительства архитектор хотел превратить эту часть города в красивый и зеленый уголок.

На территории каскада встречаются памятники, которые будут интересны тем, кто увлекается историей и хочет собрать максимум информации о городе и личностях, которые внесли огромный вклад в его развитие.

4. Голубая мечеть

Мечеть в Ереване смотрится как-то негармонично. К примеру, она бы была на своем месте, если бы была построена в Азербайджане. В Ереване строение с небесно-голубым куполом смотрится как-то особенно.

Построена мечеть была в далеком прошлом. Она является не только мусульманской святыней, но и историческим памятником, который напоминает местным жителям и туристам, что когда-то тут было Эриванское ханство. И жили тут люди разных национальностей и вероисповеданий.