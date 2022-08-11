Экскурсии по Еревану: на какие достопримечательности посмотреть?
11.08.2022, 15:58, Рекомендуем
Теги: Выходные, Туризм
С каждым годом все больше туристов хотят посетить Ереван. И в этом нет ничего удивительного, потому что этот город не только один из самых красивых, но и древний.
Столица Армении славится не только своими достопримечательностями, но и красивой легендой. Несмотря на то, что город старый, найти в нем старинные строения не так просто. Они практически не сохранились. Все дело в том, что в 20-м веке произошло серьезное землетрясение, которое практически стерло город с земли. Современный город устроен уникальным образом. Архитекторы разделили его на аккуратные кварталы. Стоит приехать сюда один раз и обязательно захочется вернуться. Местные жители любят туристов и с большим трепетом к ним относятся. Экскурсии по Еревану – это отличная возможность познакомиться со столицей Армении и узнать о ней много нового и интересного.
Основные достопримечательности Еревана
Конечно, рассказать про каждую достопримечательность города вряд ли получится. Но перечислить основные и интересные мы попробуем.
1. Северный Проспект
Пешеходная улица притягивает внимание не только местных жителей, но и туристов. Улица считается одним из самых стильных мест города.
Все здания, которые расположились вдоль проспекта, выстроены в едином стиле. Смущает только то, что тут совершенно нет зелени.
2. Церковь святой богоматери Катогике
Храм был построен в 13-м веке. Это строение считается не только самым древним, но и уникальным. Оно было построено еще во времена средневекового Еревана.
Церковь уцелела после землетрясения, и местные жители не раз говорили, что это место охраняется Богом.
3. Каскад
Архитектурная фантазия знаменитого архитектора А. Туманяна заслуживает отдельного внимания. В процессе строительства архитектор хотел превратить эту часть города в красивый и зеленый уголок.
На территории каскада встречаются памятники, которые будут интересны тем, кто увлекается историей и хочет собрать максимум информации о городе и личностях, которые внесли огромный вклад в его развитие.
4. Голубая мечеть
Мечеть в Ереване смотрится как-то негармонично. К примеру, она бы была на своем месте, если бы была построена в Азербайджане. В Ереване строение с небесно-голубым куполом смотрится как-то особенно.
Построена мечеть была в далеком прошлом. Она является не только мусульманской святыней, но и историческим памятником, который напоминает местным жителям и туристам, что когда-то тут было Эриванское ханство. И жили тут люди разных национальностей и вероисповеданий.
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