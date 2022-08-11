Классика, которая должна быть в каждом гардеробе: с чем сочетать этой весной такие модные кожаные брюки

Кожаные брюки являются трендом текущего лета. Хорошая новость заключается в том, что и предстоящей осенью они будут актуальными. Если вы еще до сих пор не знаете, с чем сочетать данный предмет гардероба, то возьмите на вооружение следующие идеи для вдохновения.

С блейзером и топом

Создать стильный лук можно с помощью укороченных кожаных брюк прямого кроя с высокой талией, удлиненного блейзера (можно оверсайз) и кроп-топа. Чтобы лук не получился слишком брутальным и неформальным, дополните его элегантными туфлями или босоножками на каблуках или шпильках. Это прекрасный вариант для тех, кто может и хочет похвастаться плоским животом.

С кожаными вещами

В моде — монохромные образы из кожаных вещей. Смело комбинируйте кожаные штаны с пиджаками, куртками, рубашками из такого же материала. В результате получите эффектные и стильные образы. Не забывайте о том, что не только одежда, но и аксессуары также должны быть кожаными. Тогда лук получится целостным и гармоничным.

С плащом или пальто

Кожаные брюки и длинный плащ или пальто — это классическое и беспроигрышное сочетание. Вы можете создать стильный лук с кожаной верхней одеждой, но если вам не хочется выглядеть как Тринити из «Матрицы», то можете брать изделия из других материалов.

Например, шерстяное или твидовое пальто. Цветовая гамма — на ваше усмотрение. Черный — это такой цвет, который сочетается с любыми другими оттенками.

С кофтой

Кожаные кюлоты — тренд нынешнего сезона. Это укороченные и слегка расклешенные книзу брюки, которые гармонично вписываются в любой образ в уличном стиле. Если вы приветствуете нотки неформальности, тогда можете смело сочетать кюлоты с кофтой или с футболкой. Чтобы придать луку немного озорства, выбирайте верх с принтом. Из актуальных расцветок можно выделить горизонтальную полоску.

Если хотите создать рокерский образ, тогда в качестве верха можете взять футболку или кофту с эмблемой или названием любимой группы.

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Со стеганой курткой

Когда похолодает, то можно утеплиться с помощью куртки. Хорошо смотрятся кожаные брюки с удлиненной стеганой курткой. Кстати, в предстоящем осеннем сезоне в моду войдут приталенные изделия. Дополните образ ярким разноцветным шарфом и полуботинками. Можете рассмотреть удобную обувь челси: она без застежек и без шнуровки.

С пиджаком

Для создания офисно-делового лука можно использовать пиджак. Под него надевайте водолазку или футболку в зависимости от погоды. Пиджак может быть оверсайз. Если изделие приталенное, то оно должно доходить минимум до середины бедра.

Обратите внимание, что в моде кожаные штаны не только классического черного цвета, но также и коричневого. С коричневыми брюками хорошо смотрится кремовый или песочный верх. А вот черного пиджака в данном случае лучше избегать. Черной может быть обувь.

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Если хотите создать стильный и экстравагантный образ, тогда застегните пиджак на все пуговицы и заправьте его в брюки. Штаны должны быть с высокой талией: можно даже на резинке.

Со свитером

Кожаные брюки прекрасно смотрятся со свитерами и водолазками. Правда, изделие является настолько акцентным, что его не следует прятать. Если надеваете свитер, то лучше заправляйте его в брюки.

Если погода позволяет, можете надеть укороченные кожаные брюки. Их лучше всего сочетать с обувью на каблуке, чтобы лук получился более элегантным. Вы можете надеть кожаные штаны любого цвета (например, баклажанового), но в таком случае убедитесь в том, что остальная одежда либо однотонная, либо если с принтом, то оттенки должны перекликаться с цветом брюк.

Когда надеваете кожаные штаны, старайтесь избегать кислотных неоновых цветов. Это тот случай, когда насыщенные оттенки сильно удешевляют образ и делают его менее стильным.