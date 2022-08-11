Российский депутат объявил голодовку после решения властей Швейцарии арестовать его виллу

Депутат Государственной думы Святослав Гуревич объявил бессрочную голодовку в знак протеста против решения префектуры кантона Берн (Швейцария) об аресте его поместья, поля для гольфа и пруда с утками. В общей сложности он не ест уже четыре часа.

Законодатель держит голодовку в своей московской квартире, сообщила журналистам его супруга Наталья. У депутата наблюдается активное потоотделение, сердцебиение учащено, его одолевают галлюцинации, время от времени случаются приступы бреда. Первые полтора часа народный избранник держал сухую голодовку, однако не выдержал и вынужден был выпить полуторалитровую бутылку колы. Когда оказалось, что это был «Байкал», Гуревич потерял сознание.

Родственники депутата уже обратились в ООН, во Всемирную организацию здравоохранения, в Профсоюз депутатов и к властям Швейцарии. В случае дальнейшего ухудшения состояния политика, руководство Госдумы может санкционировать его насильственное кормление осетровым паштетом.

– Вот до чего доводит беззаконие европейцев. Наш коллега, честнейший человек, вынужден подвергать опасности собственную жизнь, чтобы защитить своё священное право частной собственности, – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Когда я увидел его, мне стало страшно за его жизнь: Святослав осунулся и побледнел… Новенький пиджак, сшитый в Италии точно по его фигуре, теперь сидит, как мешок. В Думу его бы точно в таком виде не пустили. Он сильно похудел. Я никогда не видел, чтобы он раньше выдерживал столь долгие периоды времени без пищи. Думаю, что для спасения его жизни мы прибегнем к принудительному кормлению.

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