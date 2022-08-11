 

Стало известно о новой схеме мошенничества с «пирамидными» покупками

11.08.2022, 15:28, Новости дня
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Злоумышленники под видом продавцов на интернет-площадках просят совершить у них покупки с возвратом средств за небольшую премию якобы для поднятия рейтинга, однако при большой сумме трат мошенники перестают возвращать деньги, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров», – цитирует РИА «Новости» Кузнецова.

Согласно легенде, продавец хочет увеличить свой рейтинг на электронной площадке с помощью большого количества продаж, поэтому просит человека купить его товары, а затем обещает вернуть деньги.

По словам Кузнецова, многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше – плюс 4–5%. В какой-то момент клиента вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки.

«Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», – предупредил банкир.

Зампред правления Сбербанка при этом подчеркнул, что наиболее популярными у мошенников пока остаются схемы с участием правоохранителей, схема с якобы оформлением кредита на имя жертвы, а также связанные с различными распродажами сценарии.

Кроме того, рост телефонного мошенничества уже приближается к уровням начала года.

«С момента начала специальной военной операции 24 февраля мы зафиксировали нулевые показатели телефонного мошенничества, которые длились до конца марта. После этого мы фиксируем плавный рост мошенничества, которое уже достигло цифр, которые были на начало года. И плавный рост продолжается», – добавил Кузнецов.

Ранее в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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