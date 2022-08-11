 

Стало известно о пропаже второго вертолета под Красноярском

11.08.2022, 15:28, Новости дня
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Два частных вертолета Robinson R44 пропали с радаров в Красноярском крае, следует из сообщения экстренных служб.

«По уточненным данным, на связь не выходят два частных вертолета Robinson. На их поиски направлен вертолет Ми-8», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что на борту двух частных вертолетов были туристы.

«На борту вертолетов находились туристы. Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал», – рассказали в экстренных службах. 

Ранее сообщалось, что еще один вертолет Robinson R44, вылетевший в направлении Путоранского заповедника, пропал в Таймырской районе Красноярского края. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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