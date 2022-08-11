Стало известно о пропаже второго вертолета под Красноярском
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Два частных вертолета Robinson R44 пропали с радаров в Красноярском крае, следует из сообщения экстренных служб.
«По уточненным данным, на связь не выходят два частных вертолета Robinson. На их поиски направлен вертолет Ми-8», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что на борту двух частных вертолетов были туристы.
«На борту вертолетов находились туристы. Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал», – рассказали в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что еще один вертолет Robinson R44, вылетевший в направлении Путоранского заповедника, пропал в Таймырской районе Красноярского края.
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