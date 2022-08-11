Шольц исключил прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

По его словам, ответственность за ситуацию в Украине несет руководство России, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», – сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан, информирует РИА «Новости».

Он заявил, что ЕС ранее принял решение «о масштабных санкциях» против России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». «Мы это, наверняка, будем продолжать», – добавил канцлер.

Он пояснил, что это ослабило бы эффективность санкций, «если бы они были направлены против всех, включая невиновных».

Кроме того, Шольц утверждает, что пока не задумывался над вопросом, когда президент РФ Владимир Путин снова сможет посетить Германию с визитом. Канцлер заявил, что «одно ясно: война [специальная военная операция РФ на Украине] должна быть прекращена».

Глава правительства снова подчеркнул, что речь не может идти о «навязанном [Россией] мире». «Это не может случиться и не случится», – утверждал он.

Шольц также скептически оценил возможность посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в отношениях с Россией. «Я не знаю», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли себе представить это. В то же время Шольц отметил, что было бы «достойным похвалы бизнесом» побеспокоиться о том, чтобы Россия забрала находящуюся в ФРГ турбину для «Северного потока».

Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

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