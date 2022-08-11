 

Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

11.08.2022, 15:05, Разное
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Латвийский Сейм назвал Россию поддерживающим терроризм государством. Как пишет DELFI, парламент утвердил заявление «О целенаправленных военных нападениях РФ на гражданских жителей и общественное пространство Украины» в котором говорится, что «насилие России, направленное на гражданских жителей и осуществляемое для достижения политических целей, является терроризмом».


AP

Сейм Латвии утвердил* заявление «О целенаправленных военных нападениях РФ на гражданских жителей и общественное пространство Украины». Как передаёт DELFI, в документе говорится о том, что «насилие России, направленное на гражданских жителей и осуществляемое для достижения политических целей, является терроризмом, а сама РФ — поддерживающим терроризм государством».

В документе утверждается, что Латвия расценивает действия РФ на Украине как «целенаправленный геноцид против украинского народа». В заявлении также указывается на то, что Российская Федерация является крупнейшим поставщиком оружия в Сирии и «осуществляет теракты в суверенных странах».

За принятие заявления проголосовали 67 парламентариев. Депутаты также призывали другие страны выразить такое же мнение.

* Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение парламента Латвии объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Сейм Латвии объявил Россию «страной — спонсором терроризма». Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — написала она в своём Telegram.


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