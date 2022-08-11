Шольц представил обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению предельной российской цены на нефть
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тема установления потолка цен на российскую нефть рассматривается, отметив при этом определенный прогресс.
Такое мнение он высказал в четверг на пресс-конференции в Берлине. В настоящее время мы обсуждаем пути достижения этой цели. Шольц заявил, что это возможно только при организации глобальных усилий. “Обсуждения продолжаются; они еще не завершены из-за технической сложности”. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что предполагалось обсудить тему ограничения цен на нефть. Из-за эмбарго США и ЕС на закупки российской нефти цены резко выросли.
Это позволило РФ перенаправить большое количество сырья в Китай и Индию, а также увеличить свои доходы за счет продажи меньших объемов по сниженной цене. И США, и ЕС несут убытки из-за инфляции.
В свете этого лидеры G7 договорились обсудить возможность контроля цен на российскую нефть и запрета на использование услуг морских перевозок, если стоимость сырья превышает “согласованный потолок” международных партнеров. Российский вице-премьер Александр Новак назвал такие действия попыткой нарушить рыночные механизмы. Он сказал, что это может привести к росту цен, дисбалансу рынка и дефициту энергии.
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