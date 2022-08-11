Шольц представил обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению предельной российской цены на нефть

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тема установления потолка цен на российскую нефть рассматривается, отметив при этом определенный прогресс.

Такое мнение он высказал в четверг на пресс-конференции в Берлине. В настоящее время мы обсуждаем пути достижения этой цели. Шольц заявил, что это возможно только при организации глобальных усилий. “Обсуждения продолжаются; они еще не завершены из-за технической сложности”. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что предполагалось обсудить тему ограничения цен на нефть. Из-за эмбарго США и ЕС на закупки российской нефти цены резко выросли.

Это позволило РФ перенаправить большое количество сырья в Китай и Индию, а также увеличить свои доходы за счет продажи меньших объемов по сниженной цене. И США, и ЕС несут убытки из-за инфляции.

В свете этого лидеры G7 договорились обсудить возможность контроля цен на российскую нефть и запрета на использование услуг морских перевозок, если стоимость сырья превышает “согласованный потолок” международных партнеров. Российский вице-премьер Александр Новак назвал такие действия попыткой нарушить рыночные механизмы. Он сказал, что это может привести к росту цен, дисбалансу рынка и дефициту энергии.