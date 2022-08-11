Завершено: Процесс импортозамещения в строительной отрасли Екатеринбурга завершен
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Строительная отрасль Екатеринбурга завершила процесс импортозамещения. Материалы, которые ранее импортировались из недружественных стран, теперь полностью освоены.
Такую информацию предоставил Вячеслав Трапезников (президент Гильдии строителей Урала) на брифинге в четверг. Процесс замещения или импортозамещения (или замещения материалов, которые мы получали из недружественных стран) завершен. Нет ни одного объекта, независимо от его типа, который бы испытывал трудности с жильем или социальными объектами.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил, что в первой половине 2022 года в области было построено почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья, что более чем на 5 процентов превышает показатель 2021 года. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков также заявил, что в регионе строится более 4 миллионов квадратных метров жилья. Это более чем на 5% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.
Он заявил, что все цели по вводу социальных объектов и дорог будут достигнуты к 2022 году. По данным департамента информационной политики Свердловской области, за последние пять лет цель национального проекта “Жилье и городская среда” в стране перевыполнена почти на 12 млн кв. метров. кв. метров построено. Примечательно, что в 2021 году в Свердловской области было построено почти три миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель на 18% превышает результаты 2020 года.
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