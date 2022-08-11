Завершено: Процесс импортозамещения в строительной отрасли Екатеринбурга завершен

Строительная отрасль Екатеринбурга завершила процесс импортозамещения. Материалы, которые ранее импортировались из недружественных стран, теперь полностью освоены.

Такую информацию предоставил Вячеслав Трапезников (президент Гильдии строителей Урала) на брифинге в четверг. Процесс замещения или импортозамещения (или замещения материалов, которые мы получали из недружественных стран) завершен. Нет ни одного объекта, независимо от его типа, который бы испытывал трудности с жильем или социальными объектами.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил, что в первой половине 2022 года в области было построено почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья, что более чем на 5 процентов превышает показатель 2021 года. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков также заявил, что в регионе строится более 4 миллионов квадратных метров жилья. Это более чем на 5% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Он заявил, что все цели по вводу социальных объектов и дорог будут достигнуты к 2022 году. По данным департамента информационной политики Свердловской области, за последние пять лет цель национального проекта “Жилье и городская среда” в стране перевыполнена почти на 12 млн кв. метров. кв. метров построено. Примечательно, что в 2021 году в Свердловской области было построено почти три миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель на 18% превышает результаты 2020 года.