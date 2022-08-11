 

В Марий Эл ввод жилья за шесть месяцев вырос на 69%

11.08.2022, 14:55, Разное
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В первом полугодии 2022 года в Марий Эл введено в эксплуатацию 288 тыс. кв. м жилья, что на 69% больше, чем в 2021 году.
Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев. Он выступил на конференции с Владимиром Путиным. Сегодняшний объем строительства составил 10,1 миллиарда рублей, что на 8 процентов больше, чем за предыдущий период. Например, в первом полугодии 2022 года уже построено 288 000 квадратных метров.

Зайцев заявил, что ввод жилья вырос на 69% по сравнению с прошлым годом. Зайцев сообщил, что годовой план составлял 380 000 квадратных метров. Более половины плана было выполнено. “К концу года мы завершим строительство необходимого жилого фонда. Его площадь составляет более 350 квадратных метров, в настоящее время ведется строительство 82 многоквартирных домов. Этот вопрос решен”, – сказал исполняющий обязанности главы Марий Эл.


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