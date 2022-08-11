Когда в ДНР пройдет референдум о присоединении к России: ответ главы республики

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается. С 24 февраля народной милиции ДНР, ЛНР и вооруженным силам РФ удалось освободить значительную территорию Донецкой народной республики. Союзные войска продвигаются на нескольких направлениях. Сейчас идут бои за Артемовск и Соледар, есть успехи и со стороны Марьинки и Красногоровки. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он же назвал сроки определения даты референдума о присоединении республики к России. Пушилин заявил, что дата проведения голосования будет озвучена тогда, когда вся территория ДНР будет освобождена. Политик также отметил, что для образованной в 2014 году республики референдумы – это привычное дело. На них уже выбирали и главу республики, и парламент.

Примечательно, что жители Запорожья, согласно опросу, тоже мечтают о присоединении к России. Вхождение в состав самой большой в мире страны поддерживают 82% жителей области. Глава администрации Запорожья Евгений Балицкий уже подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об освобождении ДНР и ЛНР. По словам генерала, спецоперация идет по плану. Подробнее о том писали “Дни.ру”.