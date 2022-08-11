 

Когда в ДНР пройдет референдум о присоединении к России: ответ главы республики

11.08.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается. С 24 февраля народной милиции ДНР, ЛНР и вооруженным силам РФ удалось освободить значительную территорию Донецкой народной республики. Союзные войска продвигаются на нескольких направлениях. Сейчас идут бои за Артемовск и Соледар, есть успехи и со стороны Марьинки и Красногоровки. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он же назвал сроки определения даты референдума о присоединении республики к России. Пушилин заявил, что дата проведения голосования будет озвучена тогда, когда вся территория ДНР будет освобождена. Политик также отметил, что для образованной в 2014 году республики референдумы – это привычное дело. На них уже выбирали и главу республики, и парламент.

Примечательно, что жители Запорожья, согласно опросу, тоже мечтают о присоединении к России. Вхождение в состав самой большой в мире страны поддерживают 82% жителей области. Глава администрации Запорожья Евгений Балицкий уже подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об освобождении ДНР и ЛНР. По словам генерала, спецоперация идет по плану. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / Самые популярные новостройки бизнес-класса

15.02.22 / Мнение: Сражение в Желтом море

17.03.22 / Алена Хмельницкая о детях, разводе с Тиграном Кеосаяном и работе с Павлом Прилучным

27.06.22 / Классика уже не столь актуальна: этим летом в тренде босоножки с квадратным носком и «гладиаторы»

02.12.21 / Володин: Для реализации программ Союзного государства нужно принять около 400 законов

05.08.22 / Собянин: 95% москвичей выбирают школу рядом с домом

14.01.22 / Мнение: Парад войск ОДКБ

04.11.21 / Почему люди, употребляющие психоделики, часто видят рептилоидов?

01.04.22 / Мнение: …А сзади – Гиркин с пулеметом!

29.01.21 / ЕСПЧ провёл выездное заседание по делу Навального в комнате для свиданий «Матросской тишины»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика