 

Лидеру узбекской диаспоры начали угрожать после призыва помочь России

11.08.2022, 14:30, Новости дня
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Лидеру «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгиру Джалолову, который призвал земляков сформировать добровольческий батальон, начали поступать угрозы.

«Мои люди меня поддержали, организация выступила за, но со стороны колоссальное давление. Такие угрозы! Я, если честно, в такой ситуации впервые оказываюсь, когда угрожают моей семье. И такое пишут, что просто даже мне эти слова привести стыдно […] Но ребята, может быть, не поняли меня. Они там пишут: почему ты ведёшь наших братьев на смерть? А ведь тут все просто: если мы будем с Россией, то у наших детей есть будущее. А если не будет России, то и мы не будем существовать как нация. Я вот считаю так», – рассказал он «Царьграду».

Издание сообщает, что «посольство Узбекистана пригрозило, что посадит любого гражданина страны на 10 лет за попытку защитить русских».

Также отмечается, «что в первую очередь Джалолов говорил о том, что батальон следует составить из выходцев из Средней Азии, связавших свои жизни с Россией, ставших гражданами. Так что срок в 10 лет – придумка узбекского посольства».

Напомним, ранее Джахонгир Джалолов предложил сформировать добровольческий батальон из числа представителей узбекской диаспоры для участия в спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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