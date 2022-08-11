Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси

Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как в аэропорту Тбилиси людей с российскими паспортами выборочно уводят в отдельную комнату и допрашивают. Аналогичную историю она пересказала со слов женщины, которую похожим образом остановили на границе в эстонской Нарве.

«Интересную какую историю мне рассказали про тбилисский аэропорт. По прибытии в Грузию из очередей выборочно выдергивают людей с российскими паспортами и уводят в отдельную комнату, в которой сидят три очень интеллигентных человека», – написала она в Telegram.

По словам Собчак, это были не грузины, но явно носители английского языка. «Носители эти задают очень подробные вопросы: откуда ты, куда ты, где живешь в России, где будешь жить в Грузии, кем работаешь, какой у тебя доход. Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», – отметила Собчак.

При этом через некоторое время после истории о том, как в грузинском аэропорту, возможно, фильтруют хороших русских, она опубликовала еще одну.

«Мне написала в предложку женщина, которая живет в России, у нее есть российское и украинское гражданство. Она беременна. Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», – рассказала журналистка.

Она добавила, что женщину продержали пять часов в душной комнате, не дав воды. Также попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате, без нее.

«Предполагаю, что изучали чаты и фотографии. А потом спрашивали, почему я из Польши своих родственников не перевезу в Россию, раз уж я тут живу», – рассказала собеседница Собчак.

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