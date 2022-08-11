 

Захарова резко отреагировала на решение сейма Латвии

11.08.2022, 14:30, Новости дня
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Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что латвийский сейм решил признать Россию «страной, поддерживающей терроризм».

«Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – написала она в своем Telegram-канале.

На фоне недавних новостей российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.

Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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