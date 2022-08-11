Захарова резко отреагировала на решение сейма Латвии
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Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что латвийский сейм решил признать Россию «страной, поддерживающей терроризм».
«Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – написала она в своем Telegram-канале.
На фоне недавних новостей российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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