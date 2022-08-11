Никаких скучных черных штанов: как вписать в свой образ модные брюки женщинам за 50

С возрастом женщинам рекомендуют делать упор на классический стиль. Однако никто не сказал, что образы должны быть скучными и пресными и что из брюк разрешается надевать только черные, нейтральные. Разбираем наиболее актуальные фасоны текущего года.

Палаццо

Прекрасный вариант для зрелых женщин — это широкие и просторные брюки палаццо, которые расширяются книзу. Такие штаны удобные, не стесняют движений и плюс ко всему помогают создавать элегантные луки на весну-лето и теплую осень. Палаццо можно сочетать с майкой и кардиганом. В качестве обуви подойдут элегантные босоножки на каблуках или на небольшой танкетке.

Ярких расцветок

С возрастом можно носить брюки яркого насыщенного цвета. Однако лучше всего делать это в контексте монохромного лука. Очень омолаживает и освежает комплект-двойка из пиджака или кардигана и брюк свободного кроя. Такая одежда выглядит стильно и современно. Чтобы образ был гармоничным и завершенным, добавьте сумочку, удобную обувь наподобие лоферов или мокасин. Под пиджак можно надеть белую майку или футболку.

С принтом

Брюки с принтом — еще один тренд текущего года. Разнообразие расцветок поражает: начиная от растительных узоров и заканчивая абстракцией и геометрией. Вы можете выбрать любой вариант на свое усмотрение, только помните о соблюдении одного простого правила. Суть в том, чтобы сочетать изделие с принтом с однотонной одеждой. Если у вас штаны с рисунком, тогда убедитесь в том, что верх без принта. Тогда образ получится не перегруженным, а стильным и гармоничным.

Кожаные

Кожаные брюки — это классика. Такое изделие можно и нужно носить представительницам прекрасного пола любых возрастов. Вы можете сочетать кожаные штаны с водолазками, свитерами, рубашками. Для создания ультрамодного лука подберите комплект из кожаных брюк и пиджака. Такой наряд позволит вам выглядеть современно и элегантно.

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Джинсы

С возрастом разрешается носить джинсы, но только сдержанного дизайна. Рваные коленки — это то, что лучше оставить для молодежи. Отдавайте предпочтение классическим джинсам синего или голубого цвета прямого кроя, которые не будут облегать фигуру. Декора должно быть по минимуму: никаких заплаток, страз, блесток и пайеток в большом количестве. В крайнем случае можете выбрать изделие с имитацией рваных краев, где якобы торчат нитки. Такие джинсы подойдут для создания образа в уличном повседневном стиле. В качестве верху подойдет блуза или рубашка. Из обуви можете выбрать как туфли, так и кроссовки на свое усмотрение.

На резинке или веревке

Штаны на резинке отличаются своим удобством. На время они вышли из моды, но теперь опять вернулись. То же самое касается и брюк, которые завязываются на веревку спереди, таким образом фиксируясь на талии. Выбирайте такие изделия свободного кроя, с широкими штанинами. Комбинируйте брюки с облегающим верхом, например с водолазкой. Дополните образ кедами или другой спортивной обувью. Большая сумка-шопер будет очень кстати.

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Укороченные

К укороченным брюкам есть пара требований. Первое — наличие высокой талии. Второе — прямой или свободный крой. Не нужно, чтобы штаны плотно прилегали к телу. С возрастом такой одежды в принципе следует избегать.

С укороченными брюками можно создавать любые образы: и офисно-деловые, и уличные повседневные. Например, для работы можно приготовить наряд из укороченных брюк, пиджака и водолазки или рубашки. Подчеркните талию с помощью широкого поясного ремня: заодно скроете животик. Из обуви лучше всего будут смотреться элегантные туфли.

Кстати, укороченными могут быть не только брюки, но также и джинсы. Вы можете даже самостоятельно сделать подвороты снизу.

С такими штанами хорошо смотрятся рубашки из денима.