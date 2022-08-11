Даже в простом плаще можно выглядеть эффектно: как стилизовать тренч этой осенью (модные уловки)

Тренчи прочно вошел в моду благодаря бренду Burberry. Клетчатый плащ стал визитной карточкой этой фирмы. Сейчас на рынке представлены тренчи разных расцветок и фасонов. Разбираемся, как стилизовать эту верхнюю одежду, гармонично включив в образ.

С платьями

Для создания элегантного и женственного лука комбинируйте тренч с платьями миди. Желательно, чтобы верхняя одежда была на несколько сантиметров длиннее платья. Если тренч у вас с принтом, тогда подбирайте однотонное платье, чтобы не перегружать образ. Из обуви больше всего подойдут туфли на каблуках. Это хороший вариант на теплую погоду, на весну, лето или бархатный сезон. Лучше всего сморится такой наряд в пределах мегаполиса. А вот для отдыха лучше подобрать что-то другое, менее формальное и более удобное.

С джинсами

Тренч хоть и сам по себе является элегантной одеждой, однако его можно совмещать с вещами в повседневном и уличном стиле. Например, с джинсами и с футболками. Лучше всего выбирать джинсы прямого кроя, чтобы они не были бесформенными и мешковатыми. Если хотите создать стильный и эффектный образ в уличном стиле с нотками неформальности, то вместо футболки можете надеть толстовку с капюшоном наверх. Тогда из обуви выбирайте кроссовки или кеды.

С поясом

Некоторые тренчи продаются уже с поясами в комплекте. Но в данном случае речь идет о другом аксессуаре, который приобретается отдельно. Это обычный ремень дизайна, отличающегося от тренча. Надевайте аксессуар прямо поверх плаща. Кстати, можете даже на застегивать тренч, а оставить его расстегнутым, чтобы была видна одежда, надетая под низ.

С юбками и блузами

Для создания романтичного образа комбинируйте тренч с юбками миди и с блузами. Чтобы лук получился стильным и опрятным, то выбирайте юбку с высокой талией. Заправляйте юбку в блузу. Талию можете подчеркнуть с помощью поясного ремня. Застегивать тренч необязательно: его можно просто набросить на плечи в прохладную погоду. В таком наряде не стыдно появиться на деловой встрече, переговорах, совещании, собеседовании и даже на свидании. Чтобы образ не получился излишне строгим, отдавайте предпочтение плиссированной юбке.

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Тренч как платье

Сейчас на рынке представлены тренчи оригинальных фасонов, с интересными стилистическими решениями. Например, с большими накладными карманами, со вставками из другой ткани, с воротником неправильной асимметричной формы, с рукавами-воланами. Если у вас именно такой необычный тренч, то он сам по себе уже является самобытной вещью, не нуждающейся в дополнении.

Подобный плащ можно носить как платье, в качестве отдельного наряда. В таком случае застегивайте его на все пуговицы. Из обуви отдавайте предпочтение чему-то элегантному, например туфлям на шпильках.

С комбинезонами и брючными костюмами

Создавайте эффектные монохромные образы с тренчем и брючными костюмами либо комбинезонами. Самый крутой лук получится, если вы сумеете подобрать вещи такого же оттенка, как и верхняя одежда. Тогда получится органичный и самобытный ансамбль. Отдавайте предпочтение нейтральным цветам, например бежевому, песочному, слоновой кости, жемчужному. Белоснежный комплект смотрится особенно дорого.

С разными видами обуви

Какую обувь выбрать, зависит от концепции образа. Например, если вы надеваете штаны скинни и футболку вместе с тренчем, тогда больше подойдут кеды или кроссовки. В данном случае тренч должен быть не слишком длинным: достаточно, чтобы он прикрывал паховую зону.

Чем длиннее плащ, тем больше нужна обувь на каблуках. Тогда вы будете казаться выше, стройнее, статнее. Если надеваете платье или юбку миди, тогда обязательно должна быть элегантная обувь на шпильках или на каблуках.