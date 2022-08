Мнение: Психологический стрим “О любви и порнографии”

Таймкоды стрима

1:30 Общая тема стрима: III-я сексуальная революция – революция доступной порнографии

10:00 Вступление. Об авторе

11:30 Как изменяет детей доступ к Порнхабу

15:00 Базовые различия в сексуальном возбуждении между мужчинами и женщинами

17:20 Об отношении к геям в российском обществе. «Были ли у вас знакомые геи»

19:30 Почему мужчины боятся геев

20:40 Агрессия к геям у мужчин – причины

23:30 «А что если он станет за мной ухаживать»

27:30 Запретные видео. Разница между некрофилией и порнографией

29:50 Психологические портреты по блогу

32:50 Портрет Веролы: нетерпимость и жизнерадостность

35:40 Почему у молодых людей падает интерес к сексу. What you need is hand – лозунг Порнхаба

40:25 Дудь и СПИД. Старая страшилка. Меньше секса – больше апатии

43:25 Кто такие асексуалы. Влечение с очень поздним зажиганием

47:00 Психологический портрет Олдфишера

48:20 Про ОАО РЖД

49:10 Порнография и влечение к смерти

51:00 Что такое порнозависимость

53:00 Мейнстрим: порно вместо секса

56:50 Женщины и геи, причины терпимости

59:00 Как приобрести мою книгу

1:00:20 «Как опознать извращенцев»

1:01:00 Надо ли «убирать свой половой инстинкт». Что такое сублимация и как ее убивает порно

1:05:00 О пользе воздержания

1:10:00 «Женский инстинкт». Почему девушки выставляют свои фото в нижнем белье

1:12:00 Нелепость лозунгов «Мужского Государства»

1:14:30 От чего зависит длина женских юбок

1:18:50 Сказать ли гею «Уходи, противный»

1:20:00 Борьба с перенаселением

1:21:00 Порнография и ее влияние на количество изнасилований в стране

1:22:00 Блатные «понятия» и отношение к сексу в России. Почему в России секс не является сексом

1:29:40 3-я сексуальная революция и деньги. Феноменальная доступность порнографии

1:33:00 Влияние напряженности в политической сфере на интимную жизнь

1:40:50 Отношения подчинения и секс

1:44:00 Секс у молодых: «Слишком много затрат для ничтожного результата»

КОНЕЦ