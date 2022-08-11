Мнение: Психологический стрим “О любви и порнографии”
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Таймкоды стрима
1:30 Общая тема стрима: III-я сексуальная революция – революция доступной порнографии
10:00 Вступление. Об авторе
11:30 Как изменяет детей доступ к Порнхабу
15:00 Базовые различия в сексуальном возбуждении между мужчинами и женщинами
17:20 Об отношении к геям в российском обществе. «Были ли у вас знакомые геи»
19:30 Почему мужчины боятся геев
20:40 Агрессия к геям у мужчин – причины
23:30 «А что если он станет за мной ухаживать»
27:30 Запретные видео. Разница между некрофилией и порнографией
29:50 Психологические портреты по блогу
32:50 Портрет Веролы: нетерпимость и жизнерадостность
35:40 Почему у молодых людей падает интерес к сексу. What you need is hand – лозунг Порнхаба
40:25 Дудь и СПИД. Старая страшилка. Меньше секса – больше апатии
43:25 Кто такие асексуалы. Влечение с очень поздним зажиганием
47:00 Психологический портрет Олдфишера
48:20 Про ОАО РЖД
49:10 Порнография и влечение к смерти
51:00 Что такое порнозависимость
53:00 Мейнстрим: порно вместо секса
56:50 Женщины и геи, причины терпимости
59:00 Как приобрести мою книгу
1:00:20 «Как опознать извращенцев»
1:01:00 Надо ли «убирать свой половой инстинкт». Что такое сублимация и как ее убивает порно
1:05:00 О пользе воздержания
1:10:00 «Женский инстинкт». Почему девушки выставляют свои фото в нижнем белье
1:12:00 Нелепость лозунгов «Мужского Государства»
1:14:30 От чего зависит длина женских юбок
1:18:50 Сказать ли гею «Уходи, противный»
1:20:00 Борьба с перенаселением
1:21:00 Порнография и ее влияние на количество изнасилований в стране
1:22:00 Блатные «понятия» и отношение к сексу в России. Почему в России секс не является сексом
1:29:40 3-я сексуальная революция и деньги. Феноменальная доступность порнографии
1:33:00 Влияние напряженности в политической сфере на интимную жизнь
1:40:50 Отношения подчинения и секс
1:44:00 Секс у молодых: «Слишком много затрат для ничтожного результата»
КОНЕЦ
Источник: Размышления вольного социолога
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