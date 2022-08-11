 

У Макеева всё — под контролем – Личное мнение

11.08.2022, 14:05, Разное
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На днях Макеева вывела своего плиточника в свет. Только теперь в свете софитов — он.


Фото: Соцсети

Вы только полюбуйтесь, как приосанился Дерзкий цитрус, стоя в компании Настьки и женщины, которую он пока ещё в шутку называет своей «милой любовницей».

Что-то явно странное там происходит. Перекос какой-то.

А тут ещё наткнулась в запрещённой и экстремисткой соцсети на пост Макеевой, где она радостно сообщает, что Мальков забрал у неё все документы и никуда одну не отпускает.

Пожалуй, процитирую:

Этот голубоглазый парень, как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдаёт мои документы. Нет шансов ко мне подойти, мой муж всегда рядом.Толи это черты характера его, толи это присущая черта всем девам, но муж мой контролирует все процессы вокруг меня. Скажу одно, если бы меня это напрягало, наверное я бы была этим не довольна, но я расслабилась и получаю удовольствие от возможности быть безответственной во многих вещах.

Весь этот текст неумная актриса вторых ролей сопроводила кучей ржущих смайлов.

На самом деле, смешного тут — мало. Похоже, Дерзкий цитрус взял жизнь жены под полный свой контроль. Везде за ней таскается. Даже на сцену пробился.

Ну, что ж, Дерзкий цитрус, молодец. Шустрый. Чем дело закончится, непонятно.

А вас муж контролирует? До какой степени?

Источник: Лена Миро


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