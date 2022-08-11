 

SVT – итальянская еда дорожает из-за высыхания реки По

11.08.2022, 13:45, Разное
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Чрезвычайно засушливое и жаркое лето приводит к росту цен на итальянскую сельскохозяйственную продукцию. Ожидается, что в районе реки По будут потеряны большие урожаи, сильно пострадает промышленность и местные жители, передаёт SVT.

ДЖАНПАОЛО ТИБЕРТИ, продавец: Помидоры в это время года стоят 1,50-1,60 евро, а сейчас — 2,50-2,60.

КАРИН ФАГЕРЛУНД, SVT: Цены выросли. Инфляция и подорожавшее топливо сыграли определённую роль, а теперь ещё и засуха.

ФРАНЧЕСКО БЕРГАМАСКО, рисовод из провинции Павиа: Пусто. Внутри ничего нет.

КАРИН ФАГЕРЛУНД: Даже такая важная сельскохозяйственная культура, как рис, находится под угрозой. В Северной Италии выращивается 50 процентов европейского риса. Только здесь растёт рис для ризотто, а ему нужно много воды. Если Франческо Бергамаско повезёт, то он сможет собрать 80 процентов урожая, но его соседи ожидают, что половина засохнет.

Почему это поле зелёное, а то коричневое?

ФРАНЧЕСКО БЕРГАМАСКО: Мы видим эту разницу повсюду. Одна сторона может быть зелёной, а другая — сгоревшей. Это зависит от того, откуда поступает вода.

КАРИН ФАГЕРЛУНД: Проблема заключается в следующем: река По протекает через всю Северную Италию и снабжает водой треть фермеров страны. Но в этом году уровень воды рекордно низкий, всего 25 процентов от обычного, поэтому ожидаются серьёзные последствия. Помимо сельского хозяйства, промышленные предприятия и местные жители также зависят от По. Около 40 процентов экономики Италии связано с рекой. Но сейчас во многих местах она почти высохла. В 38-градусную жару отмели напоминают пустыню.

Для итальянцев, у которых и без этого напряжённая ситуация в экономике, нехватка воды означает дополнительный удар по ней. Можно с уверенностью сказать, что в Швеции тоже подорожают рис, помидоры, оливковое масло и вино.

Дата выхода в эфир 9 августа 2022 года.

 


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