 

Орлен заявил, что нефть поставляется на нефтеперерабатывающие заводы Чехии

11.08.2022, 13:35, Разное
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На два принадлежащих Польше нефтеперерабатывающих завода в Чехии поставлена нефть. Как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании Orlen Unipetrol, нефть поставлена на НПЗ в Литвинове и Кралупи-над-Влтавой.
Согласно заявлению, текущий уровень производства находится на запланированном уровне. Это означает, что есть стабильные поставки топливных продуктов для чешского рынка”. Как мы уже сообщали, группа Orlen в последние годы успешно диверсифицировала поставки нефти и опробовала различные виды нефти на своих НПЗ.

“У нас есть большая база данных поставщиков из Европы и даже за ее пределами, с которыми за четыре года сложились прочные деловые отношения”.

Компания сообщила, что “Укртранснафта” прекратила отгрузку нефти в Россию через южную ветку “Дружбы”. Это произошло из-за санкций ЕС, не позволяющих РФ осуществлять транзитные платежи. Транснефть” сообщила, что также проинформировала всех участников процесса и рассматривает альтернативные варианты оплаты.

Позже компании MOL (Венгрия) и Slovnaft (Словакия) согласились разрешить поставки нефти через “Дружбу” в ближайшие несколько дней. По сообщениям СМИ, это стало возможным благодаря тому, что обе компании оплатили транзитный сбор. По сообщениям СМИ, обе компании оплатили транзитный сбор. В результате поставки в Словакию и Венгрию были возобновлены в среду вечером.

В среду помощник начальника Transpetrol, отвечающий за словацкий участок, заявил, что поставки нефти в Чехию через южную ветку “Дружбы” не возобновятся. Чешское телевидение, сообщив в четверг, что по чешскому участку “Дружбы” начнется подача нефти в Чехию через “Дружбу”, заявило об этом со ссылкой на руководство компании Mero (государственная компания “Меро”), которая управляет и владеет чешским участком.


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